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В Красноярске при пожаре на складе автозапчастей обрушилась кровля

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске произошло обрушение кровли из-за пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Объявлен ранг пожара № 3. Площадь пожара возросла до 3500 кв. м», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 110 человек и 33 единицы техники. Кроме того, к месту пожара для замера воздуха направлена передвижная экологическая лаборатория.

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По данным местного издания Ngs24, которое ссылается на работников склада, людей на месте пожара не было.

Накануне на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании детского дома. В МЧС сообщали, что загорелись вещи и мебель в одном из помещений на третьем этаже здания. В течение часа возгорание удалось ликвидировать, о пострадавших не сообщалось.

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