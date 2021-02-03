В Красноярске при пожаре на складе автозапчастей обрушилась кровля

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске произошло обрушение кровли из-за пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Объявлен ранг пожара № 3. Площадь пожара возросла до 3500 кв. м», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 110 человек и 33 единицы техники. Кроме того, к месту пожара для замера воздуха направлена передвижная экологическая лаборатория.

По данным местного издания Ngs24, которое ссылается на работников склада, людей на месте пожара не было.