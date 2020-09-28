Главред протестного Telegram-канала Nexta сообщил об уходе из проекта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 13:20
«Первый канал» покажет матч сборной России против Турции в Лиге наций Спорт, 21:08 «Сценарий нереалистичен». Эксперты о возможности роста евро до ₽100 Инвестиции, 21:07 Арендованный у «Спартака» игрок принес «Химкам» победу над «Динамо» Спорт, 21:07 Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет Политика, 21:00 ФСБ задержала замглавы администрации Евпатории по делу о взятке Общество, 20:57 Собянин предложил ввести мораторий на новые требования в строительстве Недвижимость, 20:44 СК предъявил обвинение сыну иркутского экс-губернатора Левченко Общество, 20:30 Путин снова обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса. Видео Общество, 20:26 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 20:26 Посол Армении назвал условия применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе Политика, 20:23 Путин попросил Госсовет «не варить суп с котом» по нацпроектам Политика, 20:11 Комиссии в сети Ethereum упали в 6 раз с начала сентября Крипто, 20:08 Адвокат назвал дату похорон Тесака Общество, 20:06 Никола Влашич решил остаться в ЦСКА Спорт, 20:06
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Главред протестного Telegram-канала Nexta сообщил об уходе из проекта

Роман Протасевич
Роман Протасевич (Фото: pr0tez / Facebook)

Главный редактор белорусского оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич уходит из проекта. Об этом он сообщил РБК.

«Я действительно ушел из проекта», — заявил Протасевич.

Ранее в своем Twitter он написал, что с воскресенья больше не имеет никакого отношения к Nexta. Также Протасевич сообщил, что решение уйти было принято им самостоятельно и не является спонтанным. Вместе с тем он добавил, что с экранов «девайсов» уходит ненадолго.

Кроме него, как написал Протасевич, команду проекта также покинула журналистка Екатерина Ерусалимская.

РБК обратился за комментарием к создателю Telegram-канала Степану Путило.

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии
Технологии и медиа

Telegram-канал Nexta Live за несколько дней после президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа, стал самым популярным источником информации о протестах в стране. Всего за несколько дней его аудитория выросла почти до 2 млн подписчиков. Канал, по информации Страна.ua, работает из Варшавы.

Как сообщил сам канал 14 августа, в Белоруссии против Путило возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 293 УК (массовые беспорядки) и объявили в розыск. На следующий день его внесли в базу данных МВД России в качестве находящегося в розыске.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Создателя протестного Telegram-канала NEXTA объявили в розыск по России
Общество
Степан Путило

Протесты в Белоруссии начались сразу после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей. Однако протестующие и оппозиция считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК, набрала всего 10,1% голосов.

Белоруссия массовые протесты Telegram-канал новости
Материалы по теме
Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала
Общество
Белорусский ОМОНовец отсудил у Telegram-канала Nexta ₽73 тыс. за фото
Общество
Создатель Nexta объяснил появление поста о российском спецназе в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter