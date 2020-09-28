Главред протестного Telegram-канала Nexta сообщил об уходе из проекта
Главный редактор белорусского оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич уходит из проекта. Об этом он сообщил РБК.
«Я действительно ушел из проекта», — заявил Протасевич.
Ранее в своем Twitter он написал, что с воскресенья больше не имеет никакого отношения к Nexta. Также Протасевич сообщил, что решение уйти было принято им самостоятельно и не является спонтанным. Вместе с тем он добавил, что с экранов «девайсов» уходит ненадолго.
Кроме него, как написал Протасевич, команду проекта также покинула журналистка Екатерина Ерусалимская.
РБК обратился за комментарием к создателю Telegram-канала Степану Путило.