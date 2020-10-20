Суд в Белоруссии признал экстремистскими Telegram-канал и логотип Nexta

После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Их участники не согласны с официальными результатами голосования, которые объявила ЦИК. По ее подсчетам, Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%.
Освещением протестных акций в Белоруссии занимаются несколько Telegram-каналов. Самый крупный из них — Nexta Live с более чем 2 млн подписчиков, который публикует видео с акций и координирует митинги. На его основателя, 22-летнего Степана Путило, в Белоруссии завели уголовное дело по статье о массовых беспорядках, в России он объявлен в розыск. Сам создатель канала находится в Польше.
По словам Путило, в группу администраторов крупнейших Telegram-каналов Белоруссии входят около полутора десятков человек. Они обсуждают планы в отдельном чате.
Nexta также призывал подписчиков делиться информацией о превышениях должностных полномочий со стороны силовиков во время протестов, в частности выкладывать личные данные милиционеров. Так, канал уже опубликовал список с данными 1 тыс. сотрудников МВД Белоруссии, в котором указаны имена, даты рождения, города проживания, места службы и звания. МВД Белоруссии в ответ заявило, что эта информация не является конфиденциальной и не представляет угрозы для сотрудников. В ведомстве добавили, что многие данные уже устарели.
На фоне этих публикаций Apple потребовала закрыть три Telegram-канала, которые «используют жители Белоруссии, чтобы раскрыть личности тех, кто их угнетает». По словам основателя мессенджера Павла Дурова, в Apple считают, что публикация личных данных о силовиках «или пропагандистах» может привести к дальнейшему насилию.
Лукашенко, в свою очередь, в сентябре говорил, что с Telegram-каналами бороться невозможно. «А как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал», — заявил он. Президент отмечал, что, «даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать» и с ними не справится даже «богатая Россия».
В то же время Лукашенко считает, что Telegram-каналы и независимые СМИ Белоруссии «сделали все, чтобы разрушить доверие людей к государству». По его словам, на белорусское общество, «разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор «цветных» политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов».