Суд в Белоруссии признал экстремистскими Telegram-канал и логотип Nexta

Суд в Минске признал Telegram-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами и постановил ограничить к ним доступ. Редакция канала в ответ объявила о ребрендинге

Степан Путило (Фото: stepanexta / Facebook)

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило госагентство БелТА.

Причиной стало то, что канал публиковал видео и призывы от лица как редакции, так и подписчиков «с признаками экстремистской деятельности». «Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», — пояснило БелТА.

Министерство информации Белоруссии включит Telegram-канал Nexta Live в республиканский список экстремистских материалов и примет меры по ограничению доступа к нему, а также интернет-ресурсам с таким же названием.

Редакция Telegram-канала Nexta Live в ответ на решение суда объявила о смене названия. «Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», — говорится в сообщении.