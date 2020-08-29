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Протесты в Белоруссии ,  
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Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала

Степан Путило
Степан Путило (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Читатели Telegram-канала Nexta Live, набравшего популярность на фоне протестов в Белоруссии и использующегося для их координации, делятся с каналом не только информацией, но и деньгами. Об этом РБК рассказал создатель Nexta Степан Путило.

«У нас был краудфандинг <...> нам удалось буквально за несколько дней собрать около $40 тыс. только с помощью одного поста с просьбой о поддержке. Это было буквально неделю назад», — уточнил он.

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По словам Путило, средства жертвовали в разном объеме, всего было более 10 тыс. поступлений, поэтому точно установить их отправителей сложно. «Это говорит о том, что совершенно разные люди (помогают финансово): и белорусы, и не белорусы, молодые и постарше», — оценил собеседник РБК.

Как он пояснил, часть полученных денег идет на помощь репрессированным в Белоруссии.

Всего на канале работают четыре человека, однако в будущем Путило планирует увеличение штата вместе с расширением новостной тематики.

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С начала августа число подписчиков Nexta Live выросло почти в семь раз, с 317,4 тыс. до 2,165 млн.

Путило сообщил РБК, что координация протестов происходит с опорой на пожелания и информацию от граждан республики. «Каждое третье сообщение (от подписчиков. - РБК) — это идеи, предложения, пожелания, и мы вынуждены с этим считаться. Конечно же, все это берем во внимание и публикуем лучшее из этого», — пояснил он.

По мнению Путило, редакция канала получает достаточно информации из Белоруссии, чтобы быть полностью в курсе происходящего, несмотря на то, что сам создатель Nexta последний раз был в республике в 2018 году и сейчас находится в Польше.

Теги: новости, протесты, Белоруссия
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