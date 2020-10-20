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Протесты в Белоруссии ,  
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Telegram-канал Nexta после решения суда сменил название и логотип

Степан Путило
Степан Путило (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta сменил логотип и название на «НЕХТА Live».

«Мы уже больше года игнорируем решения белорусских судов, так как ни о каком правосудии там речи в принципе не может идти, — заявил основатель Telegram- и YouTube-канала Nexta Степан Путило. — Тем не менее в очередной раз вынуждены поблагодарить пока что еще власти Беларуси за отличный пиар наших каналов».

Суд в Белоруссии признал экстремистскими Telegram-канал и логотип Nexta
Общество
Степан Путило

Ранее, 20 октября, суд Центрального района Минска признал канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. В пресс-службе суда заявили, что ресурс публиковал призывы с признаками экстремистской деятельности. По данным агентства БелТА, речь идет о призывах администрации канала выйти на несанкционированные акции.

После объявления решения суда редакция канала сообщила, что намерена сменить название и продолжить работу.

Член коллегии адвокатов «Наумов, Грицюк и партнеры» Артем Грицюк пояснил РБК, что решение белорусских властей не действует на территории России.

Дуров заявил о требовании Apple закрыть три белорусских канала в Telegram
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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Он также добавил, что подписка на признанный экстремистским ресурс не является преступлением. «Если человек репостнул что-то или кому-то переслал из канала, признанного экстремистским — то да, это нарушение. Если просто подписан на канал и читает его — то это просто любопытство», — пояснил Грицюк.

Telegram-канал Nexta Live занимается освещением протестных акций в Белоруссии, которые начались в августе. За это время редакция неоднократно призывала более чем 2 млн подписчиков выйти на несанкционированные акции, а также просил делиться информацией о превышениях должностных полномочий со стороны силовиков. Кроме того, канал неоднократно выкладывал личные данные лиц, которые, по данным ресурса, причастны к насилию над протестующим или к фальсификациям на выборам.

В связи с этим против Степана Путило в Белоруссии было возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках, в России он также объявлен в розыск. Сейчас Путило находится в Польше.

Лукашенко обвинил СМИ и Telegram-каналы в подрыве доверия к государству
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял Telegram-каналы и независимые СМИ в массовых беспорядках. По словам главы государства, они сделали все, чтобы разрушить доверие людей к государству.

Протесты в республике начались после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция и протестующие с этими результатами не согласны и требуют отставки президента и проведения повторных выборов. Аналогичные требования также выдвигали в Европе.

Президент России Владимир Путин признал результаты белорусских выборов и одним из первых поздравил коллегу с победой.

Белоруссия протесты новости
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Суд в Белоруссии признал экстремистскими Telegram-канал и логотип Nexta
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Дуров заявил о требовании Apple закрыть три белорусских канала в Telegram
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