Telegram-канал Nexta после решения суда сменил название и логотип

Степан Путило (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta сменил логотип и название на «НЕХТА Live».

«Мы уже больше года игнорируем решения белорусских судов, так как ни о каком правосудии там речи в принципе не может идти, — заявил основатель Telegram- и YouTube-канала Nexta Степан Путило. — Тем не менее в очередной раз вынуждены поблагодарить пока что еще власти Беларуси за отличный пиар наших каналов».

Ранее, 20 октября, суд Центрального района Минска признал канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. В пресс-службе суда заявили, что ресурс публиковал призывы с признаками экстремистской деятельности. По данным агентства БелТА, речь идет о призывах администрации канала выйти на несанкционированные акции.

После объявления решения суда редакция канала сообщила, что намерена сменить название и продолжить работу.