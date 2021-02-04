Омбудсмен проверит данные об очереди автозаков у спецприемника в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева проверяет информацию об очередях из автозаков, которые выстроились перед спецприемниками в деревне Сахарово в Новой Москве. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Мы слышали об этом из СМИ, проверяем информацию, так это или нет», — сказала Потяева.

О том, что в Сахарово перед спецприемниками выстроилась очередь из автозаков, РБК рассказали задержанные и писали «Медиазона» и «Новая газета».

Накануне, 3 февраля, в Сахарово ни одного автозака в очереди не стояло, а в камерах были размещены 506 человек. «Были свободные места. Максимальное количество человек в камере — десять, были еще по шесть и четыре», — говорила Потяева агентству РАПСИ. По ее словам, жалоб на размещение в автозаках ей не поступало, а люди ждали там по два-три часа.