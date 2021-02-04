Омбудсмен проверит данные об очереди автозаков у спецприемника в Москве

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, очереди связаны с тем, что на несогласованных акциях было «задержано больше, чем могут обработать изоляторы; задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому, к сожалению, возникают такие последствия».
Ранее автозаки в Сахарово выстроились в многочасовую очередь перед спецприемником в конце января. Тогда глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев пообещал выяснить причину сложившейся ситуации.
Большое количество людей в Москве задержали после несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января. Число задержанных стало рекордным — 23 января в столице были задержаны минимум 1,5 тыс. человек, а 31 января — 1,8 тыс. человек.
Комментируя прошедшие 23 января несогласованные акции, Песков сказал, что среди протестующих было много провокаторов. Он заявил, что было много случаев, когда участники протестов прикрывались женщинами или детьми, и сравнил их с террористами. Ответственность за напряженную ситуацию в городах, где прошли несогласованные акции, пресс-секретарь президента возложил на «агрессивных участников акций».
2 февраля Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 3,5 года лишения свободы, заменив условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. С учетом проведенного в 2014 году домашнего ареста, политик будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев.
После вынесения приговора сторонники Навального вышли на несанкционированные акции протеста. Полиция начала задерживать протестующих. Акции прошли в разных городах России. Согласно данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержали 1463 человека. Из них в Москве — 1188 человек, в Санкт-Петербурге — 260.
На следующий день, 3 февраля, Песков сказал, что прошедшие несогласованные протестные акции внесли дискомфорт в жизнь горожан. Он уточнил при этом, что сложности не были «производной от деятельности полиции».