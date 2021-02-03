Песков заявил о дискомфорте горожан из-за акций протеста в Москве

Дискомфорт, который испытывают горожане из-за борьбы с акциями протеста, не являются производной от деятельности полиции, заявил представитель Кремля. Из-за митингов в Москве власти приостанавливали работу некоторых станций метро

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Перекрытие улиц и движения общественного транспорта в Москве во время несогласованных акций в поддержку Алексея Навального не согласовывалось с Кремлем. Но власти принимают меры для предотвращения худших последствий от несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не должно согласовываться с Кремлем, в данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям, и принимаются меры, с тем чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям», — сказал Песков.

По его словам, власти сталкиваются с прямыми призывами к несогласованным акциям и принимают меры, чтобы не допустить худших последствий. Это вносит существенный дискомфорт в жизнь горожан, уточнил Песков, но добавил, что «эти сложности не являются производной от деятельности полиции».

В преддверии несогласованной акции протеста 31 января власти Москвы объявили о закрытии семи станций метро в центре города — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Власти также перекрыли движение по некоторым улицами в центральной части столицы — Петровке, Неглинной, Большой Лубянке, Мясницкой, Маросейке и Солянке до их пересечения с Бульварным кольцом. Позже в течение дня власти объявляли о закрытии других станций метро.