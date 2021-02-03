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Дело Навального ,  
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Песков заявил о дискомфорте горожан из-за акций протеста в Москве

Дискомфорт, который испытывают горожане из-за борьбы с акциями протеста, не являются производной от деятельности полиции, заявил представитель Кремля. Из-за митингов в Москве власти приостанавливали работу некоторых станций метро
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Перекрытие улиц и движения общественного транспорта в Москве во время несогласованных акций в поддержку Алексея Навального не согласовывалось с Кремлем. Но власти принимают меры для предотвращения худших последствий от несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не должно согласовываться с Кремлем, в данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям, и принимаются меры, с тем чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям», — сказал Песков.

По его словам, власти сталкиваются с прямыми призывами к несогласованным акциям и принимают меры, чтобы не допустить худших последствий. Это вносит существенный дискомфорт в жизнь горожан, уточнил Песков, но добавил, что «эти сложности не являются производной от деятельности полиции».

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В преддверии несогласованной акции протеста 31 января власти Москвы объявили о закрытии семи станций метро в центре города — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Власти также перекрыли движение по некоторым улицами в центральной части столицы — Петровке, Неглинной, Большой Лубянке, Мясницкой, Маросейке и Солянке до их пересечения с Бульварным кольцом. Позже в течение дня власти объявляли о закрытии других станций метро.

Кроме того, в центре Москвы 31 января запретили продавать алкоголь и напитки в стекле с 9:00 до 23:00. Магазинам и кафе, расположенным в 100 м от Лубянской площади, власти рекомендовали закрыться.

Несанкционированные акции протеста начались в Москве и других городах России после событий 17 января, когда оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения с лечения в Германии. Суд сначала арестовал его на 30 суток, а 2 февраля вынес решение заменить политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

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Общее количество задержанных полицией участников несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального 31 января, по данным правозащитников «ОВД-Инфо», составило более 5 тыс. человек, что стало рекордом для страны за последние годы. Больше всего задержаний пришлось на Москву (1608 человек) и Санкт-Петербург (1122). В Красноярске задержаны 194 человека, в Нижнем Новгороде — 182. По данным правозащитников, более ста задержаний зафиксировано в Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске.

Власти об общем количестве задержанных по всей стране не сообщали. На предыдущей акции, которая прошла в российских городах 23 января, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в столице. Власти официальных данных тогда также не представили.

По последним данным «ОВД-Инфо», после оглашения приговора суда о реальном сроке Навальному 2 февраля силы правопорядка задержали более 1400 человек, из них 1170 — в Москве.

Автор
Владислав Гордеев
Дмитрий Песков протесты Алексей Навальный
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