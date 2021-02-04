Кремль заявил об отсутствии репрессий в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России нет репрессий, есть лишь меры, которые полиция применяет в отношении нарушителей закона. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, отвечая на вопрос, можно ли большое количество задержанных на несанкционированных акциях связать с репрессиями.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

18 января суд арестовал на 30 суток оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше». Это привело к серии несогласованных акций протеста. 23 января в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 1,5 тыс. человек. 31 января в столице задержали более 1,8 тыс. человек. МВД не прокомментировало информацию о числе задержанных.

2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше». таким образом суд заменил ему условное наказание на реальное. С учетом уже проведенного в 2014 году домашнего ареста, политик будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев.