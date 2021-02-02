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В СПЧ пообещали выяснить причину содержания людей в автозаках 40 часов

Задержанные 31 января пожаловались, что почти двое суток находились у ворот спецприемника в Новой Москве. В СПЧ заявили о проведении служебной проверки
Фото: Илья Афанасьев / ОВД Инфо / Telegram
Фото: Илья Афанасьев / ОВД Инфо / Telegram

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил на пресс-конференции в Москве, что потребовал разобраться с ситуацией, которая сложилась в деревне Сахарово. Там задержанные во время несанкционированной акции протеста 31 января люди провели ночь в автозаках.

«По моей информации, три автобуса людей привезли туда, и в течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник не был готов их принять. По моей информации, сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды. И по на нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка», — цитирует Фадеева агентство ТАСС.

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Утром 2 февраля в Сети появилось видеообращение, сделанное из автозака. Его авторы утверждали, что были задержаны на акции 31 января и уже порядка 40 часов находятся в переполненном автобусе возле центра приема мигрантов в Сахарово (Новая Москва). По их словам, последние девять часов их не выпускают наружу, не дают воды, не позволяют сходить в туалет.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Авторы обращения обратились к СПЧ, Генпрокуратуре, столичному главку МВД с требованием «прекратить издевательства».

По данным «ОВД-Инфо», в Сахарово выстроилась многочасовая очередь из восьми автобусов. Также по состоянию на утро 2 февраля не выпустили часть задержанных из автозаков в Люберцах, а также в Санкт-Петербурге. Объясняется это тем, что спецприемники очень медленно оформляют задержанных.

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РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры и ГУ МВД России по Москве.

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По информации «ОВД-Инфо», по всей стране после акций 31 января были задержаны более 5700 человек. Больше всего людей задержали в Москве (более 1900) и Санкт-Петербурге (более 1300). Более 100 человек были задержаны в Нижнем Новгороде, Красноярске, Казани, Твери, Владивостоке, Воронеже и Новосибирске. МВД официальную информацию о задержаниях пока не публиковало.

Автор
Артем Филипенок
При участии
Евгения Лебедева
автозак Валерий Фадеев СПЧ задержания МВД
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