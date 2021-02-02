В СПЧ пообещали выяснить причину содержания людей в автозаках 40 часов

Задержанные 31 января пожаловались, что почти двое суток находились у ворот спецприемника в Новой Москве. В СПЧ заявили о проведении служебной проверки

Фото: Илья Афанасьев / ОВД Инфо / Telegram

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил на пресс-конференции в Москве, что потребовал разобраться с ситуацией, которая сложилась в деревне Сахарово. Там задержанные во время несанкционированной акции протеста 31 января люди провели ночь в автозаках.

«По моей информации, три автобуса людей привезли туда, и в течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник не был готов их принять. По моей информации, сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды. И по на нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка», — цитирует Фадеева агентство ТАСС.

Утром 2 февраля в Сети появилось видеообращение, сделанное из автозака. Его авторы утверждали, что были задержаны на акции 31 января и уже порядка 40 часов находятся в переполненном автобусе возле центра приема мигрантов в Сахарово (Новая Москва). По их словам, последние девять часов их не выпускают наружу, не дают воды, не позволяют сходить в туалет.