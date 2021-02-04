В Москве перед спецприемником ночью скопилась очередь из автозаков

Спецприемник в Сахарово в Москве второй раз за неделю не справился с потоком арестованных, люди часами ждали в автобусах. Очередь возникает после акций с рекордным числом задержаний

Фото: vk_moscow / VK

Автобусы и автозаки с арестованными за участие в акциях протеста в Москве длительное время стоят в очереди у Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве, а тех, кого уже вывели из автобусов, размещают в переполненных камерах. Об этом РБК сообщили арестованные участники акций протеста, ранее на ситуацию обращали внимание «Новая газета» и «Медиазона».

Видео: Дарья Зимина

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Одна из арестованных, Дарья Зимина, рассказала РБК, что она была задержана 2 февраля, вчера Мещанский суд арестовал ее на 15 суток. Она пробыла в автозаке семь часов. «Мы приехали вчера в десять вечера и до пяти утра сидели в автобусах, без отопления. Сотрудники полиции отказывали нам в прогревании автобусов. Было очень много автозаков. На момент, когда нас — 22 девушки — завели в общую камеру, было еще три-четыре автозака в очереди. Нас не кормили с шести утра 2 февраля. Иногда волонтерам удавалось передать еду. Но сейчас еда совсем закончилась, воды нет. На данный момент нас только что расселили в камеры по четыре человека», — рассказала девушка. В автозаке 12 часов просидела и знакомая активиста Алексея Миняйло. «Ее задержали вечером 2 февраля, суд был вчера, со вчерашнего вечера (18:00 примерно) она была в автозаке 12 часов. Во временную камеру их только сегодня утром перевели», — объяснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и пресс-службу уполномоченного по правам человека в России.