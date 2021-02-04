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В Москве перед спецприемником ночью скопилась очередь из автозаков

Спецприемник в Сахарово в Москве второй раз за неделю не справился с потоком арестованных, люди часами ждали в автобусах. Очередь возникает после акций с рекордным числом задержаний
Фото: vk_moscow / VK
Фото: vk_moscow / VK

Автобусы и автозаки с арестованными за участие в акциях протеста в Москве длительное время стоят в очереди у Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве, а тех, кого уже вывели из автобусов, размещают в переполненных камерах. Об этом РБК сообщили арестованные участники акций протеста, ранее на ситуацию обращали внимание «Новая газета» и «Медиазона».

Видео: Дарья Зимина
Видео: Дарья Зимина
Video

Одна из арестованных, Дарья Зимина, рассказала РБК, что она была задержана 2 февраля, вчера Мещанский суд арестовал ее на 15 суток. Она пробыла в автозаке семь часов. «Мы приехали вчера в десять вечера и до пяти утра сидели в автобусах, без отопления. Сотрудники полиции отказывали нам в прогревании автобусов. Было очень много автозаков. На момент, когда нас — 22 девушки — завели в общую камеру, было еще три-четыре автозака в очереди. Нас не кормили с шести утра 2 февраля. Иногда волонтерам удавалось передать еду. Но сейчас еда совсем закончилась, воды нет. На данный момент нас только что расселили в камеры по четыре человека», — рассказала девушка. В автозаке 12 часов просидела и знакомая активиста Алексея Миняйло. «Ее задержали вечером 2 февраля, суд был вчера, со вчерашнего вечера (18:00 примерно) она была в автозаке 12 часов. Во временную камеру их только сегодня утром перевели», — объяснил он.

Фото:msuprotes / Telegram Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram Фото:vk_moscow / VK Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram
Фото: msuprotes / Telegram

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и пресс-службу уполномоченного по правам человека в России.

О скопившейся вблизи спецприемника в Сахарово очереди из автозаков с задержанными на акциях протеста сообщает и «Новая газета». Об очередях из автобусов в Сахарово также рассказали собеседники «Медиазоны».

После протестных акций, состоявшихся 23 и 31 января, а также 2 февраля, спецприемники и отделы полиции в Москве оказались переполненными, поэтому арестованных стали размещать в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово в Новой Москве. Там уже не первый раз за последние дни собирались очереди из автобусов с задержанными и арестованными. 2 февраля задержанные на акции 31 января записали видеообращение, в котором заявили, что до сих пор находятся в автобусах.

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После этого пресс-служба ГУ МВД сообщила, что все участники несогласованной акции 31 января, которые были арестованы по решению суда, «размещены по местам содержания, обеспечены питьем и горячим питанием». При этом в ведомстве заявили, что дадут оценку того, как проходила «процедура оформления граждан в специализированное учреждение».

«Общественность взбунтовалась после сообщений о том, что арестованные по 40 часов содержались в автозаках возле спецприемников. Но такого не было. Когда вчера-позавчера мы опрашивали арестованных, время варьировалось от трех до семи часов. Это связано не с тем, что сотрудники полиции — изуверы. Прибыло огромное количество людей. Процесс оформления включал в себя составление документов, осмотр арестованных доктором, банные процедуры, выдачу туалетных принадлежностей. Сейчас мы получаем очень много сообщений о том, что есть проблемы с передачами. Я звонил в МВД, спрашивал, как они будут решать этот вопрос. Они увеличивают число сотрудников, чтобы быстрее обрабатывать запросы граждан», — заявил РБК секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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По данным «ОВД-Инфо», после несанкционированных митингов 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. в Москве; после акции 31 января число задержанных превысило 5 тыс. человек, в том числе 1653 в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге. Во время протестов после решения суда 2 февраля заменить условный срок для Алексея Навального на реальный были задержаны более 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве, подсчитали в «ОВД-Инфо».

Авторы
Владислав Гордеев, Любовь Порываева
автозак задержание протесты Москва ФСИН
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