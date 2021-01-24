Правозащитники сообщили о рекордном количестве задержанных в Москве

На митингах в поддержку Навального, которые прошли в Москве 23 января, силовики задержали больше людей, чем на акции, состоявшейся в столице 27 июля 2019 года, сообщили правозащитники. МВД пока не предоставило официальных данных

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве задержали больше людей, чем во время митинга 27 июля 2019 года «за честные выборы». Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «ОВД-Инфо».

«Вчера в Москве задержали как минимум 1396 человек. Это больше, чем 27 июля 2019 года — тогда на акции за честные выборы произошло 1373 задержания, по итогам которых появилось «московское дело», — говорится в сообщении.

Правозащитники также назвали число задержанных на акциях в поддержку Навального в других российских городах. В частности, в Петербурге задержали 526 человек, в Новосибирске, Казани, Воронеже и Нижнем Новгороде — 90 человек или более.

МВД официально эту информацию не комментировало. РБК направил запрос в это ведомство.