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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о рекордном количестве задержанных в Москве

На митингах в поддержку Навального, которые прошли в Москве 23 января, силовики задержали больше людей, чем на акции, состоявшейся в столице 27 июля 2019 года, сообщили правозащитники. МВД пока не предоставило официальных данных
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве задержали больше людей, чем во время митинга 27 июля 2019 года «за честные выборы». Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «ОВД-Инфо».

«Вчера в Москве задержали как минимум 1396 человек. Это больше, чем 27 июля 2019 года — тогда на акции за честные выборы произошло 1373 задержания, по итогам которых появилось «московское дело», — говорится в сообщении.

Правозащитники также назвали число задержанных на акциях в поддержку Навального в других российских городах. В частности, в Петербурге задержали 526 человек, в Новосибирске, Казани, Воронеже и Нижнем Новгороде — 90 человек или более.

МВД официально эту информацию не комментировало. РБК направил запрос в это ведомство.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Акции в поддержку Навального прошли в России 23 января, через неделю после того, как он вернулся из Германии. Там оппозиционер лечился и проходил реабилитацию. Как сообщило правительство Германии, эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Однако российские врачи исключили версию с отравлением и в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ. Москва также неоднократно опровергала причастность к возможному отравлению Навального.

В ходе массовых акций протеста произошли столкновения демонстрантов и силовиков. Полицейских и машины силовых структур забрасывали снежками, были зажжены файеры, а возле омоновцев распылили газ. Полиция в свою очередь применяла дубинки и проводила задержания. После протестов Следственный комитет завел несколько уголовных дел о применение насилия в отношении представителя власти, об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о хулиганстве.

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Правозащитники сравнили число задержанных на акции в поддержку Навального с числом тех, кого задержали в Москве 27 июля 2019 года. Тогда в столице прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После нее СК возбудил дело о массовых беспорядках, фигурантам которого предъявили обвинения в том числе по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На несколько десятков участников несанкционированных акций в Москве были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Часть из них закрыли, однако некоторые фигуранты получили реальные и условные тюремные сроки.

По данным столичного главка МВД, на акции 27 июля 2019 года были задержаны 1074 человека. «ОВД-Инфо» называет цифру 1373.

Автор
Виктория Полякова
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