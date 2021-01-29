МВД запросило домашний арест для Олега Навального и Соболь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 13:33
Российский саночник завоевал медаль на чемпионате мира Спорт, 16:34 Продажи через Telegram после его разблокировки превысили ₽1,6 млрд в год Технологии и медиа, 16:31 СМИ сообщили о задержании певца Тимы Белорусских с 2 кг гашиша Общество, 16:28 Верховная рада приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19 Политика, 16:25 Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону Спорт, 16:11 Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 16:10 Министр культуры назвала Ланового «примером истинного служения искусству» Общество, 16:09 Москва утвердила архитектурную часть проекта «Академии спорта «Динамо»​ Пресс-релиз, 16:07 Даудов заявил о попытках Кадырова помочь арестованному в Москве чеченцу Политика, 16:04 Ипотека для ИП и самозанятых: как получить кредит в 2021 году Недвижимость, 15:58 Путин поручил проработать вопрос о доплате кураторам техникумов и училищ Общество, 15:57 Мурашко спрогнозировал переломный момент в борьбе с COVID-19 Общество, 15:52 Вице-губернатор, которому просили дать Героя России, уволился Политика, 15:45 Песков назвал не вопросом Кремля новый пост генерала из дела Голунова Общество, 15:43
Отравление Навального ,  
0 

МВД запросило домашний арест для Олега Навального и Соболь

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

МВД обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте для брата оппозиционера Алексея Навального Олега, юриста ФБК Любови Соболь и участницы Pussy Riot Марии Алехиной, а также главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и координатора штаба Навального Олега Степанова. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

«В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Любови Соболь, Марии Алехиной, Олега Навального, Олега Степанова», — говорится в сообщении.

Все они являются фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденного после несогласованного митинга в Москве.

Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям
Политика
Любовь Соболь

Полиция заявила, что на Пушкинской площади среди участников протеста были больные коронавирусной инфекцией. «Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщило МВД. Ведомство предупредило, что фигурантам дела грозит срок до двух лет.

После московского митинга также возбудили уголовные дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). СК сообщал, что всего открыто более 20 уголовных дел.

СК объявил в розыск соратника Навального Леонида Волкова
Политика
Леонид Волков

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи В какие ресторанные сети инвестировать в 2021 году: 3 варианта заработать Хватит оправдываться: как говорить с коллегами об их ошибках Как в России запретили давать взятки и «прятать» имущество в биткоинах

Протесты в поддержку Навального 23 января прошли в разных регионах России. Оппозиционера задержали в рамках дела «Ив Роше» сразу после его возвращения в Россию из Германии, где Навальный был на лечении. ФСИН требует изменить его условное заключение по делу «Ив Роше» на реальное. Химкинский горсуд, заседание которого проходило в отделе полиции, 18 января арестовал политика на 30 суток.

По данным «ОВД-Инфо», всего в Москве в связи с акцией протеста задержали 1546 человек. МВД не публиковало официальную информацию, но отмечало, что на митинг вышли не более 4 тыс. человек. Агентство Reuters сообщало о 40 тыс. участников акции, а AP — 15 тыс.

Согласно «ОВД-Инфо», всего во время протестов по всей стране задержали 4002 человек. Помимо Москвы отдельные столкновения протестующих с сотрудниками полиции, ОМОНа и Росгвардии произошли в нескольких других городах. Накануне МВД сообщило о привлечении к административной ответственности почти 270 человек, 110 из которых арестованы.

МВД суд арест Алексей Навальный
Материалы по теме
СК объявил в розыск соратника Навального Леонида Волкова
Политика
Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям
Политика
Прокуратура предостерегла от участия в следующих акциях за Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter