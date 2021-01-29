МВД запросило домашний арест для Олега Навального и Соболь

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МВД обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте для брата оппозиционера Алексея Навального Олега, юриста ФБК Любови Соболь и участницы Pussy Riot Марии Алехиной, а также главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и координатора штаба Навального Олега Степанова. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

«В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Любови Соболь, Марии Алехиной, Олега Навального, Олега Степанова», — говорится в сообщении.

Все они являются фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденного после несогласованного митинга в Москве.

Полиция заявила, что на Пушкинской площади среди участников протеста были больные коронавирусной инфекцией. «Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщило МВД. Ведомство предупредило, что фигурантам дела грозит срок до двух лет.