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Отравление Навального ,  
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Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В ходе допроса в полиции юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любови Соболь задавали вопрос о ее знакомстве с известными людьми, поддержавшими оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter.

Он опубликовал фотографии протокола допроса, где фигурируют несколько десятков имен известных людей, в том числе журналист и писатель Дмитрий Глуховский, телеведущая Татьяна Лазарева, журналист Артемий Троицкий, актриса Александра Бортич, режиссер Иван Вырыпаев, актриса Яна Троянова, художник и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и другие. «Если знакомы, при каких обстоятельствах познакомились, с какого времени знакомы, какие аккаунты используют и в каких социальных сетях зарегистрированы, когда в последний раз общались?» — приводится в документе вопрос следователя.

Соболь отказалась отвечать, сославшись на ст. 51 Конституции России, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

РБК направил запрос в СК России.

Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. за организацию акции 23 января
Политика

Так, Глуховский опубликовал в Instagram видео в поддержку Навального. «Есть ситуации, когда молчать как-то не получается. И ситуация с отравлением, последующим арестом Алексея Навального относится как раз к таким», — заявил он.

Татьяна Лазарева также опубликовала видеообращение о Навальном в Instagram. На следующий день после протестов она вышла в прямой эфир, где рассказала, как участвовала в акции.

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Телеведущая также отреагировала на то, что попала в список людей, о которых спрашивали на допросе Соболь. «Никогда не любила быть в списках, но, попав в такой, ощущаю гордость», — написала Лазарева.

Артемий Троицкий в Facebook также написал, что участвовал в акции в поддержку Навального, проходившей в Таллине. После публикации Ворониным протокола допроса он заявил РБК, что в последний раз участвовал в протестных акциях на территории России в 2019 году. «Это большая честь для меня. Я рад, что вспомнили старичка и занесли его в одну компанию с талантливыми молодыми людьми — прекрасной группой Pussy Riot, всякими замечательными актрисами, писателями. Хорошая компания», — сказал он.

Верзилов, Толоконникова, Бортич также записали видеоролики в поддержку оппозиционера.

Задержание Любови Соболь в Москве. Видео
Политика

Ранее 24 января Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. в соответствии со ст. 20.2 КоАП России за нарушение порядка проведения акции, которая прошла 23 января.

В субботу, 23 января, ее задержали спустя несколько минут после того, как она приехала на Пушкинскую площадь в Москве, где проходила несанкционированная акция. До этого, 21 января, ее задержали за призывы выходить на несанкционированные митинги. Суд оштрафовал ее на 250 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

В российских городах 23 января прошли несогласованные акции протеста в поддержку Навального, задержанного по прилете в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным правозащитников, всего в России были задержаны около 4 тыс. человек. МВД данные по задержаниям на акциях не представляло.

адвокат Любовь Соболь допрос новости
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