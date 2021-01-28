Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям
В ходе допроса в полиции юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любови Соболь задавали вопрос о ее знакомстве с известными людьми, поддержавшими оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter.
Он опубликовал фотографии протокола допроса, где фигурируют несколько десятков имен известных людей, в том числе журналист и писатель Дмитрий Глуховский, телеведущая Татьяна Лазарева, журналист Артемий Троицкий, актриса Александра Бортич, режиссер Иван Вырыпаев, актриса Яна Троянова, художник и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и другие. «Если знакомы, при каких обстоятельствах познакомились, с какого времени знакомы, какие аккаунты используют и в каких социальных сетях зарегистрированы, когда в последний раз общались?» — приводится в документе вопрос следователя.
Соболь отказалась отвечать, сославшись на ст. 51 Конституции России, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
РБК направил запрос в СК России.