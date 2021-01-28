Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям

Так, Глуховский опубликовал в Instagram видео в поддержку Навального. «Есть ситуации, когда молчать как-то не получается. И ситуация с отравлением, последующим арестом Алексея Навального относится как раз к таким», — заявил он.

Татьяна Лазарева также опубликовала видеообращение о Навальном в Instagram. На следующий день после протестов она вышла в прямой эфир, где рассказала, как участвовала в акции.

Телеведущая также отреагировала на то, что попала в список людей, о которых спрашивали на допросе Соболь. «Никогда не любила быть в списках, но, попав в такой, ощущаю гордость», — написала Лазарева.

Артемий Троицкий в Facebook также написал, что участвовал в акции в поддержку Навального, проходившей в Таллине. После публикации Ворониным протокола допроса он заявил РБК, что в последний раз участвовал в протестных акциях на территории России в 2019 году. «Это большая честь для меня. Я рад, что вспомнили старичка и занесли его в одну компанию с талантливыми молодыми людьми — прекрасной группой Pussy Riot, всякими замечательными актрисами, писателями. Хорошая компания», — сказал он.

Верзилов, Толоконникова, Бортич также записали видеоролики в поддержку оппозиционера.

Ранее 24 января Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. в соответствии со ст. 20.2 КоАП России за нарушение порядка проведения акции, которая прошла 23 января.

В субботу, 23 января, ее задержали спустя несколько минут после того, как она приехала на Пушкинскую площадь в Москве, где проходила несанкционированная акция. До этого, 21 января, ее задержали за призывы выходить на несанкционированные митинги. Суд оштрафовал ее на 250 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

В российских городах 23 января прошли несогласованные акции протеста в поддержку Навального, задержанного по прилете в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным правозащитников, всего в России были задержаны около 4 тыс. человек. МВД данные по задержаниям на акциях не представляло.