СК объявил в розыск соратника Навального Леонида Волкова

Леонид Волков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Следственный комитет заочно предъявил обвинения соратнику Алексея Навального Леониду Волкову и объявил его в розыск, говорится в сообщении ведомства. Обвинения связаны с уголовным делом по вовлечению несовершеннолетних в участие в несогласованных митингах.

«В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях», — сообщили в СК.

Накануне против Леонида Волкова возбудили уголовное дело. Дело заведено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье доходит до трех лет лишения свободы.

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