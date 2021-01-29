Суд избрал меру пресечения Алехиной и Васильевой
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и лидеру профсоюза «Альянс врачей», Анастасии Васильевой.
Ранее Алехину задержали на 48 часов. Как сообщал адвокат организации «Правозащита Открытки» Геннадий Федоров, она стала подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Тогда же была задержана Васильева. Вечером 27 января ее квартире прошел обыск. Пока сотрудники правоохранительных органов зачитывали ей требование сдать все гаджеты, она играла Бетховена.
В субботу, 23 января, в российских городах прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку Алексея Навального, задержанного после возращения в Россию из Германии, где он проходил лечение. По данным «ОВД-Инфо», в ходе протестов силовики задержали по всей стране более 4 тыс. человек. В московские суды за неделю поступили 1608 дел об административных провонарушениях, которые были возбуждены в связи с несанкционированной акцией, сообщили РБК в Мосгорсуде.