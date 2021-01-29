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Суд избрал меру пресечения Алехиной и Васильевой

Мария Алехина
Мария Алехина (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и лидеру профсоюза «Альянс врачей», Анастасии Васильевой.

Ранее Алехину задержали на 48 часов. Как сообщал адвокат организации «Правозащита Открытки» Геннадий Федоров, она стала подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Тогда же была задержана Васильева. Вечером 27 января ее квартире прошел обыск. Пока сотрудники правоохранительных органов зачитывали ей требование сдать все гаджеты, она играла Бетховена.

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В субботу, 23 января, в российских городах прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку Алексея Навального, задержанного после возращения в Россию из Германии, где он проходил лечение. По данным «ОВД-Инфо», в ходе протестов силовики задержали по всей стране более 4 тыс. человек. В московские суды за неделю поступили 1608 дел об административных провонарушениях, которые были возбуждены в связи с несанкционированной акцией, сообщили РБК в Мосгорсуде.

По информации МВД, в Москве в несанкционированных протестных акциях участвовали около 4 тыс. человек. В свою очередь AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно. О количестве задержанных МВД не сообщало.

Следствие возбудило уголовные дела в связи с несанкционированными акциями протеста: по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК).

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Также возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщили в МВД, организаторы и участники протестов создали угрозу распространения коронавирусной инфекции, так как среди участников митинга на Пушкинской площади в Москве были люди с диагнозом COVID-19.

Обыски по делу, связанному с этой статьей, 27 января прошли в квартирах Алехиной, Васильевой, Навального, его пресс-секретаря Киры Ярмыш, а также в офисах ФБК (признан Минюстом иностранным агентом). Среди задержанных по делу — муниципальный депутат Константин Янкаускас, он проходит свидетелем.

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