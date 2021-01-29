Суд избрал меру пресечения Алехиной и Васильевой

По информации МВД, в Москве в несанкционированных протестных акциях участвовали около 4 тыс. человек. В свою очередь AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно. О количестве задержанных МВД не сообщало.

Следствие возбудило уголовные дела в связи с несанкционированными акциями протеста: по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК).

Также возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщили в МВД, организаторы и участники протестов создали угрозу распространения коронавирусной инфекции, так как среди участников митинга на Пушкинской площади в Москве были люди с диагнозом COVID-19.

Обыски по делу, связанному с этой статьей, 27 января прошли в квартирах Алехиной, Васильевой, Навального, его пресс-секретаря Киры Ярмыш, а также в офисах ФБК (признан Минюстом иностранным агентом). Среди задержанных по делу — муниципальный депутат Константин Янкаускас, он проходит свидетелем.