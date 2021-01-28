Глава «Альянса врачей» сообщила о задержании после обысков

Анастасия Васильева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лидера профсоюза «Альянс врачей», врача-офтальмолога Анастасию Васильеву задержали. Об этом она сообщила в Twitter.

«Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой) Дети у замечательных друзей, спасибо им! Поедем теперь, вероятно, искать еще 48 часов что-то важное на Петровку», — написала Васильева.

Вечером 27 января ее квартире прошел обыск. Пока сотрудники правоохранительных органов зачитывали ей требование сдать все гаджеты, она играла Бетховена.

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Анастасия Васильева является лечащим врачом оппозиционера Алексея Навального, арестованного на месяц. Сейчас оппозиционер находится в СИЗО «Матросская Тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где больше четырех месяцев восстанавливался после отравления.