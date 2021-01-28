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Отравление Навального ,  
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Глава «Альянса врачей» сообщила о задержании после обысков

Анастасия Васильева
Анастасия Васильева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лидера профсоюза «Альянс врачей», врача-офтальмолога Анастасию Васильеву задержали. Об этом она сообщила в Twitter.

«Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой) Дети у замечательных друзей, спасибо им! Поедем теперь, вероятно, искать еще 48 часов что-то важное на Петровку», — написала Васильева.

Вечером 27 января ее квартире прошел обыск. Пока сотрудники правоохранительных органов зачитывали ей требование сдать все гаджеты, она играла Бетховена.

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Анастасия Васильева является лечащим врачом оппозиционера Алексея Навального, арестованного на месяц. Сейчас оппозиционер находится в СИЗО «Матросская Тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где больше четырех месяцев восстанавливался после отравления.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) до приезда Навального в страну заявляла, что он нарушил условия испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении «Ив Роше Восток». Навальный вместе со своим братом Олегом был осужден по этому делу в декабре 2014 года. Ему дали 3,5 года условно, а его брату назначили 3,5 года колонии. В 2017 году испытательный срок для Навального продлили — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

На следующий день после возвращения Россию его арестовали. В феврале Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.

23 января по всей России прошли несогласованные митинги в его поддержку с требованием освободить оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали по всей стране 3980 человек. Возбуждено более 20 уголовных дел.

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В среду, 27 января, у ряда соратников Навального прошли обыски. Так, обыски прошли в квартире Навальных, в студии «Навальный LIVE», где находилась юрист ФБК (Минюст признал организацию иноагентом) Любовь Соболь. Директор ФБК Иван Жданов говорил, что обыски проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК).

Также с обысками пришли к пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш, сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову и другим. Брата Алексея Навального Олега и Соболь задержали на 48 часов.

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