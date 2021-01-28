Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает в Instagram другая участница группы Надежда Толоконникова.

«По уголовному делу «О нарушении санитарно-эпидемиологических правил» арестованы на 48 часов Маша Алехина, Любовь Соболь, Олег Навальный», — написала Толоконникова.

О задержании Алехиной также сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката организации «Правозащита Открытки» Геннадия Федорова.

«Алехина стала подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 236 УК. («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Следователи приняли решение задержать ее на 48 часов», — сказал Федоров.