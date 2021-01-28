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Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает в Instagram другая участница группы Надежда Толоконникова.

«По уголовному делу «О нарушении санитарно-эпидемиологических правил» арестованы на 48 часов Маша Алехина, Любовь Соболь, Олег Навальный», — написала Толоконникова.

О задержании Алехиной также сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката организации «Правозащита Открытки» Геннадия Федорова.

«Алехина стала подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 236 УК. («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Следователи приняли решение задержать ее на 48 часов», — сказал Федоров.

В ФБК сообщили о задержании Олега Навального на 48 часов
Общество

Ранее на 48 часов по подозрению в том же преступлении были задержаны брат оппозиционера Алексея Навального Олег и сотрудница ФБК Любовь Соболь.

В субботу, 23 января в российских городах прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку Алексея Навального, задержанного после возращения в Россию из Германии, где он проходил лечение. По данным «ОВД-Инфо», в ходе протестов силовики задержали по всей стране почти 4 тыс. человек.

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Следствие возбудило более 20 уголовных дел. В частности, заведены дела по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК).

Также МВД объявило о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил против участников несанкционированной акции в Москве. В ведомстве указали, что организаторы и участники протестов создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В МВД отметили, что фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до двух лет.

По данным МВД, в Москве в несанкционированных протестных акциях участвовали около 4 тыс. человек. В свою очередь AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно.

Pussy Riot Мария Алехина задержание протесты
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