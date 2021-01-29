Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Вирусологи оценили возможность новых всплесков COVID в России Общество, 03:00 Эффективность вакцины от COVID-19 компании Novavax составила свыше 89% Общество, 02:59 Трамп решил сотрудничать с республиканцами в палате представителей Политика, 02:58 В театре им. Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества Общество, 02:30 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 02:28 Немецкие эксперты не рекомендовали вакцину от AstraZeneca лицам старше 65 Общество, 02:08 В полиции заявили о планах установить постоянный забор вокруг Капитолия Политика, 01:59 Гендиректор Национальной медиа группы покинет должность Технологии и медиа, 01:33 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 01:26 Генсек ООН привился от коронавируса Общество, 01:11 Януковичу предъявили обвинение в госизмене Политика, 00:41 «Для меня всегда театр был главным»: чем запомнился Василий Лановой Общество, 00:15  Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового Общество, 00:15 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 00:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусологи оценили возможность новых всплесков COVID в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В ближайшее время еще возможно повышение заболеваемости коронавирусом в России, рассказали РБК эксперты-вирусологи, однако это будут небольшие всплески.

«Весной мы увидим еще небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз», — рассказал РБК главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков. «Так что будет рост, но уже не такой взрывной», — добавил он.

«Возможно, в ближайшие недели будет небольшой подъем заболеваемости, но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре-декабре», — рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

При этом роста заболеваемости сразу после новогодних праздников не произошло, обращает внимание доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев. «Каждый год во время зимних каникул заболеваемость респираторными инфекциями снижается, так как люди меньше контактируют друг с другом. Затем в течение недели происходит повышение. Но самое интересное, что прошло уже достаточно много времени, а заболеваемость продолжает снижаться», — рассказал он в ответ на вопрос о том, мог ли произойти «разрыв цепочек» коронавируса за новогодние праздники. Ранее о том, что это произошло, говорил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

«Первое, что повлияло на улучшение эпидемиологической ситуации, — то, что мы с COVID-19 живем уже год и с каждым днем количество людей с естественным иммунитетом к вирусу увеличивается», — рассказал РБК Сергей Вознесенский. Были и другие факторы: «Во-вторых, повлияла самоизоляция, дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты». «Вдобавок к этому Новый год — все-таки семейный праздник, для нас свойственно проводить его в кругу семьи. Учебные и трудовые коллективы были временно расформированы, в них передачи инфекции не происходило. Еще один аспект, который влияет, — нарастающая вакцинация населения», — добавил Вознесенский.

Снижение заболеваемости может оказаться и обычным естественным процессом, который не зависит от Нового года. «Новый год здесь не помог, он, наоборот, мог усугубить ситуацию. В праздники люди все равно встречались друг с другом. Скорее всего, процесс идет своим чередом, как я и прогнозировал в октябре», — рассказал РБК Евгений Тимаков.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Магия педалей: как подражание фитнес-студиям помогло Peloton

11 января РБК подсчитал, что прирост случаев заражения коронавирусом, согласно официальным данным оперативного штаба, прекратился. Если в декабре темпы прироста составляли 3,8%, то 4 января этот показатель упал до минус 7,6%, а 25 января он составил минус 9,1%.

Так, 24 декабря в России за сутки зарегистрировали 29 935 новых случаев заражения коронавирусом. Тогда был зафиксирован очередной рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки — 635. 4 января оперативный штаб сообщал о 23 351 заразившемся. Сразу после праздников этот показатель составил 23 315 человек.

28 января оперштаб сообщил о 19 138 новых случаях коронавируса в стране. Накануне, 27 января, в Москве было выявлено 1 837 заболевших за сутки, что стало минимальным показателем с сентября.

ВОЗ сообщила о 100 млн заразившихся COVID-19 в мире
Общество
Фото:Willy Kurniawan / Reuters

О стабилизации ситуации с коронавирусом еще 7 января заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тогда она отмечала, что темпы роста заболеваемости замедлились, суточный показатель снизился в среднем с 18,9 зараженных человек на 100 тыс. населения до 16,5 человек.

Спад заболеваемости COVID-19 отметил 26 января и глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, с начала 2021 года число пациентов, которые находятся под наблюдением, сократилось на 11%. Коечный фонд загружен чуть более чем на 70%, добавил министр.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Любовь Порываева, Евгений Науменко
новости COVID-19 коронавирус эксперты
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 января
Общество
Бывшего богатейшего человека в мире госпитализировали с коронавирусом
Общество
Путин потребовал довести вакцинацию от COVID-19 до показателей по гриппу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter