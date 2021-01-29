Вирусологи оценили возможность новых всплесков COVID в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В ближайшее время еще возможно повышение заболеваемости коронавирусом в России, рассказали РБК эксперты-вирусологи, однако это будут небольшие всплески.

«Весной мы увидим еще небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз», — рассказал РБК главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков. «Так что будет рост, но уже не такой взрывной», — добавил он.

«Возможно, в ближайшие недели будет небольшой подъем заболеваемости, но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре-декабре», — рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

При этом роста заболеваемости сразу после новогодних праздников не произошло, обращает внимание доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев. «Каждый год во время зимних каникул заболеваемость респираторными инфекциями снижается, так как люди меньше контактируют друг с другом. Затем в течение недели происходит повышение. Но самое интересное, что прошло уже достаточно много времени, а заболеваемость продолжает снижаться», — рассказал он в ответ на вопрос о том, мог ли произойти «разрыв цепочек» коронавируса за новогодние праздники. Ранее о том, что это произошло, говорил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.