ВОЗ сообщила о 100 млн заразившихся COVID-19 в мире

Четверть зараженных, по данным ВОЗ, выявлены в США. Университет Джонса Хопкинса сообщал о том, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 млн человек, несколько дней назад

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В мире число людей, которые заразились коронавирусом COVID-19, превысило 100 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 16:40 мск на планете, по данным организации, насчитывается 100 200 107 заразившихся коронавирусом.

По подсчетам ВОЗ, больше всего заразившихся выявлено в США — более 25 млн. На втором месте — Индия (10,7 млн), за ней — Бразилия (почти 9 млн). На четвертом месте идет Россия (3,7 млн), а замыкает первую пятерку стран Великобритания (3,6 млн).

Из данных организации следует, что наиболее сложная ситуация с COVID-19 складывается в Северной и Южной Америке, где заболели суммарно почти 45 млн человек. Далее следуют Европа (33,5 млн) и Юго-Восточная Азия (12,7 млн).