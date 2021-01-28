Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса

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Благодаря действиям российских властей по борьбе с распространением коронавируса пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Объективные данные <...> говорят, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан, и в целом дают положительный результат. Пандемия действительно постепенно отступает», — сказал президент.

При этом президент добавил, что расслабляться пока «преждевременно». Он призвал соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.

Ранее 25 января глава государства рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Путин заявил, что ситуация располагает к постепенному снятию ранее введенных в стране ограничений. При этом президент отметил, что количество выздоровевших превышает количество заболевших. «Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — сказал глава государства.