Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
Защита владельцев Merlion назвала желание мести причиной уголовного дела Бизнес, 16:19 Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России Политика, 16:17 Месть «бумерам» с Уолл-стрит. Что значит безумный рост GameStop на 1600% Инвестиции, 16:00 Экс-главу Союза биатлонистов России Тихонова обвинили в попытке подкупа Спорт, 15:53 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49 В Москве полиция привлекла 173 родителей за участие их детей в митинге Общество, 15:48 Компания DPD проанализировала данные по сервису для малого бизнеса Пресс-релиз, 15:45 Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса Политика, 15:45 Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям Политика, 15:42 Какие новые разрешения нужны для работы с госзаказом в 2021-м Pro, 15:37 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 15:20 Как научиться программированию с нуля Экономика образования, 15:20  Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет Экономика, 15:19 Суд признал законным арест Алексея Навального Политика, 15:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Благодаря действиям российских властей по борьбе с распространением коронавируса пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Объективные данные <...> говорят, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан, и в целом дают положительный результат. Пандемия действительно постепенно отступает», — сказал президент.

При этом президент добавил, что расслабляться пока «преждевременно». Он призвал соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.

Путин потребовал довести вакцинацию от COVID-19 до показателей по гриппу
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее 25 января глава государства рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Путин заявил, что ситуация располагает к постепенному снятию ранее введенных в стране ограничений. При этом президент отметил, что количество выздоровевших превышает количество заболевших. «Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — сказал глава государства.

За прошедшие сутки в России диагностировали COVID-19 у 19 138 человек, общее число зараженных достигло почти 3,8 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию «Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать конкуренты
Владимир Путин коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Путин потребовал довести вакцинацию от COVID-19 до показателей по гриппу
Политика
Голикова на совещании у Путина заявила о вреде введения «ковид-паспортов»
Общество
Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter