В Роспотребнадзоре назвали стабилизирующейся ситуацию с коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Об этом было сказано во время селекторного совещания Роспотребнадзора с участием его главы Анны Поповой, говорится на сайте ведомства.

«Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризуется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19», — указано в сообщении.

Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. Однако в отдельных регионах разброс показателя варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения. Как отмечает Роспотребнадзор, необходимы действующие ограничительные меры.

Последние два дня в России выявляли более 24 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Согласно актуальной информации, общее число заразившихся выросло до 3,3 млн человек.