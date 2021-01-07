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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали стабилизирующейся ситуацию с коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Об этом было сказано во время селекторного совещания Роспотребнадзора с участием его главы Анны Поповой, говорится на сайте ведомства.

«Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризуется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19», — указано в сообщении.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. Однако в отдельных регионах разброс показателя варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения. Как отмечает Роспотребнадзор, необходимы действующие ограничительные меры.

Последние два дня в России выявляли более 24 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Согласно актуальной информации, общее число заразившихся выросло до 3,3 млн человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 6 января уточнил, что в России занято 76% коечного фонда для больных с коронавирусом. Ситуация с COVID-19, по его словам, в целом стабилизировалась, однако по-прежнему остается напряженной.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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