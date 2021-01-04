В России за сутки выявили более 23 тыс. новых случаев коронавируса

Всего с начала эпидемии COVID диагностировали у 3 260 138 россиян во всех 85 регионах страны

Фото: Софья Сандурская / AP

За прошедшие сутки в России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

В штабе уточнили, что 11,2% не имели никаких клинических проявлений болезни. За сутки после заболевания COVID в стране умерли 482 человека.

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