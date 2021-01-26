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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил об уменьшении числа пациентов с COVID-19

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России сократилось число пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного комитета по борьбе с заболеванием. Полная стенограмма выступления министра опубликована на сайте правительства.

«Мы отмечаем, что количество пациентов, находящихся под наблюдением, в этом году сократилось на 11%, — это положительная динамика», — заявил министр. При этом он уточнил, что количество пациентов с COVID-19 в реанимации сократилось на 10%.

Мурашко отметил, что только 20% заболевших лечатся стационарно. По словам министра, коечный фонд — 256 тыс. коек — загружен чуть больше, чем на 70%. Глава Минздрава отметил, что некоторые медицинские организации, ранее перепрофилированные под специализированные инфекционные отделения, уже вернулись к оказанию помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.

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Фото:Павел Головкин / AP

25 января московские власти заявили о том, что в столице свободна половина коек для пациентов с коронавирусом. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, к обычной работе вернулись три обсервационных центра.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 26 января, общее число активных случаев COVID-19 в стране составляет 511 888.

6 января Мурашко говорил, что в стране заняты 76% коек для больных коронавирусом. На тот момент на дому от коронавируса лечили 82% всех заболевших.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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