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Пандемия коронавируса ,  
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Суточный прирост выявленных зараженных COVID в России вновь начал расти

В конце прошло года в стране ежедневно выявляли в районе 28-29 тыс. заболевших, однако во время новогодних праздников эти показатели снизились. Теперь шкала заболеваемости вновь пошла вверх
Фото: Александр Земляниченко мл. / imago images / Xinhua / ТАСС
Фото: Александр Земляниченко мл. / imago images / Xinhua / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 23 315 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 12 ноября в стране ежедневно выявляют более 20 тыс. заразившихся коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был установлен 24 декабря. Тогда COVID-19 выявили у 29 935 человек. За весь период пандемии в России заболели 3 млн 425 тыс. 269 человек.

В конце прошло года в стране ежедневно выявляли в районе 28-29 тыс. заболевших, однако во время новогодних праздников эти показатели начали снижаться. В частности, накануне, 10 января, число случаев заболевания COVID-19 впервые с ноября упало ниже 22 тыс. Теперь шкала заболеваемости вновь пошла вверх.

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За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. 2 805 (12,0%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,7%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 4646;
  • Санкт-Петербург — 3004;
  • Московская область — 1315;
  • Нижегородская область — 474;
  • Воронежская область — 392;
  • Ростовская область — 390;
  • Свердловская область — 384;
  • Красноярский край — 316;
  • Вологодская область — 301.
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Больше всего случаев COVID-19 за весь период пандемии выявили в Москве (862 тыс.), Санкт-Петербурге (279 тыс.), Подмосковье (169 тыс.), Нижегородской (75 тыс.) и Свердловской (63 тыс.) областях.

В стране за минувшие сутки умерли 436 человек с коронавирусом. Суточный максимум по смертям был зарегистрирован 24 декабря — 635 скончавшихся. Накануне оперативный штаб сообщал о 456 умерших.

Больше всего жертв за последние 24 часа выявили в Москве — 75. В Санкт-Петербурге скончались 42 человека с коронавирусом, в Подмосковье — 19, в Свердловской области — 17. Также в число регионов с высокими суточными показателями смертности попали Краснодарский край (15), Тульская область и Красноярский край (по 13), Ивановская и Нижегородская области, а также Алтайский край (по 12), Пермский край, Челябинская и Иркутская области (по 11).

В Москве выявили 4,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

С 24 ноября в России ежедневно умирают более 400 человек с коронавирусом. Исключение составили лишь показатели от 30 ноября. Тогда из-за COVID-19 умерли 368 пациентов.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 62 273 летальных исходов, следует из данных штаба. Росстат приводит другую статистику, согласно которой общее число умерших от COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 заболеваемость
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