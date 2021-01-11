Суточный прирост выявленных зараженных COVID в России вновь начал расти

В конце прошло года в стране ежедневно выявляли в районе 28-29 тыс. заболевших, однако во время новогодних праздников эти показатели снизились. Теперь шкала заболеваемости вновь пошла вверх

Фото: Александр Земляниченко мл. / imago images / Xinhua / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 23 315 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 12 ноября в стране ежедневно выявляют более 20 тыс. заразившихся коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был установлен 24 декабря. Тогда COVID-19 выявили у 29 935 человек. За весь период пандемии в России заболели 3 млн 425 тыс. 269 человек.

В конце прошло года в стране ежедневно выявляли в районе 28-29 тыс. заболевших, однако во время новогодних праздников эти показатели начали снижаться. В частности, накануне, 10 января, число случаев заболевания COVID-19 впервые с ноября упало ниже 22 тыс. Теперь шкала заболеваемости вновь пошла вверх.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. 2 805 (12,0%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,7%.