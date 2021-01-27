Эпидемиолог назвал причину снижения заболеваемости COVID-19 в России

Снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией произошло в результате новогодних праздников, во время которых люди практически находились в изоляции. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — сказал Горелов.

По словам эксперта, в течение двух недель у людей была низкая социальная активность, фактически они находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, из-за чего цепочки передачи заболевания разорвались. Также Горелов считает, что в настоящее время в России наступила стабилизация ситуации с COVID-19.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России сократилось число пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам министра, коечный фонд — 256 тыс. коек — загружен чуть больше, чем на 70%. Также Мурашко отметил, что ряд медицинских организаций, ранее перепрофилированные под специализированные инфекционные отделения, уже вернулись к оказанию помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.