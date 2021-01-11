Пандемия коронавируса , 11 янв, 16:52
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В праздники прирост случаев COVID в России прекратился. График
Прирост новых случаев коронавируса неделя к неделе в России в новогодние праздники стал отрицательным впервые с конца августа. В это же время в стране замедлились темпы тестирования на ковид
Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
С сентября в стране шел новый подъем заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в течение осенне-зимнего периода било рекорды. С приходом новогодних праздников понедельные темпы регистрации числа заболевших показали отрицательную динамику, подсчитал РБК на основе данных оперативного штаба. Это совпало со снижением объемов тестирования. С 28 декабря по 10 января в стране было сделано 4,5 млн тестов. Для сравнения, в предыдущие две недели — с 14 по 27 декабря — было произведено 6,5 млн тестов.