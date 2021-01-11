В праздники прирост случаев COVID в России прекратился. График

Прирост новых случаев коронавируса неделя к неделе в России в новогодние праздники стал отрицательным впервые с конца августа. В это же время в стране замедлились темпы тестирования на ковид

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С сентября в стране шел новый подъем заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в течение осенне-зимнего периода било рекорды. С приходом новогодних праздников понедельные темпы регистрации числа заболевших показали отрицательную динамику, подсчитал РБК на основе данных оперативного штаба. Это совпало со снижением объемов тестирования. С 28 декабря по 10 января в стране было сделано 4,5 млн тестов. Для сравнения, в предыдущие две недели — с 14 по 27 декабря — было произведено 6,5 млн тестов.