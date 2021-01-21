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Отравление Навального ,  
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В России возбудили первое уголовное дело из-за акций 23 января

Дело возбуждено в Татарстане, где, по версии СК, неизвестный разместил в Сети призывы к беспорядкам во время акций протеста, цель которых — требование освободить оппозиционера Алексея Навального
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в рамках несанкционированных митингов 23 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января. <...> При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Сотрудники СК устанавливают личность человека, который разместил информацию с призывами к беспорядкам.

В свою очередь прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях протеста. «Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в интернете, в том числе в социальных сетях, была размещена информация с призывом к участию 23 января в публичном мероприятии на Пушкинской площади, которое не было согласовано с властями города. В связи с этим прокуратура вынесла предостережения о недопустимости нарушения закона 28 лицам, призывающим к участию в акции в центре Москвы.

Кто эти 28 человек, не уточняется. В четверг в Москве задержали сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь и юриста ФБК Владлена Лося.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Ранее к акциям протеста с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального призвали его сторонники.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января сразу после возращения из Германии, где оппозиционер находился больше четырех месяцев. Поводом для задержания стало нарушение Навальным условий испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу Навальный был осужден в 2014 году на 3,5 года условно. Он свою вину не признал и связал уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Навального был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года. Поскольку Навальный отсутствовал в России и не отмечался два раза в месяц в уголовно-исполнительной инспекции, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Навального в розыск. Ведомство потребовало заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» реальным в связи с нарушением условий испытательного срока. 18 января Навального арестовали на 30 суток. Рассмотрение ходатайства службы должно состояться в феврале.

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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января. Соответствующее указание было направлено в Роскомнадзор, который обратился к администрациям «ВКонтакте» и TikTok с требованием пресекать вовлечение несовершеннолетних пользователей в противозаконные протестные массовые мероприятия. Позднее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение детей на митинги.

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января.

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«Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране», — сказал он.

Автор
Михаил Юшков
Татарстан Алексей Навальный СКР
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