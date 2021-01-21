В России возбудили первое уголовное дело из-за акций 23 января

Дело возбуждено в Татарстане, где, по версии СК, неизвестный разместил в Сети призывы к беспорядкам во время акций протеста, цель которых — требование освободить оппозиционера Алексея Навального

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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в рамках несанкционированных митингов 23 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января. <...> При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Сотрудники СК устанавливают личность человека, который разместил информацию с призывами к беспорядкам.

В свою очередь прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях протеста. «Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в интернете, в том числе в социальных сетях, была размещена информация с призывом к участию 23 января в публичном мероприятии на Пушкинской площади, которое не было согласовано с властями города. В связи с этим прокуратура вынесла предостережения о недопустимости нарушения закона 28 лицам, призывающим к участию в акции в центре Москвы.