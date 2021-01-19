В Москве открылась запись на вакцинацию новых категорий граждан

В Москве началась вакцинация индивидуальных предпринимателей, их работников и самозанятых. Ранее о включении этих категорий граждан в списки вакцинируемых писал мэр города Сергей Собянин.

«Пункты вакцинации в Москве работают ежедневно, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru и по другим каналам», — уточнил глава столицы.

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 18 января в Москве обнаружено 895 327 случаев заражения. Выздоровели 743 349 человек, умерли 12 541 человек. За последние сутки, 18 января, было выявлено 3679 новых случаев, 73 летальных исхода, 4009 человек выздоровело.

Вакцинация в Москве началась в декабре 2020 года, в первую очередь для работников здравоохранения и образования. 28 декабря, после специального одобрения Минздрава, прививать начали пожилых людей от 60 лет. С 4 января привиться могут работники банковской и бюджетной сферы. 13 января возможность вакцинироваться появилась у специалистов в сфере ИT и научных работников. В Москве работают 100 пунктов вакцинации, кроме того, действуют передвижные станции в некоторых торговых центрах.