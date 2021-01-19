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В Москве открылась запись на вакцинацию новых категорий граждан

В Москве началась вакцинация индивидуальных предпринимателей, их работников и самозанятых. Ранее о включении этих категорий граждан в списки вакцинируемых писал мэр города Сергей Собянин.

«Пункты вакцинации в Москве работают ежедневно, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru и по другим каналам», — уточнил глава столицы.

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 18 января в Москве обнаружено 895 327 случаев заражения. Выздоровели 743 349 человек, умерли 12 541 человек. За последние сутки, 18 января, было выявлено 3679 новых случаев, 73 летальных исхода, 4009 человек выздоровело.

В России началась массовая вакцинация от COVID-19
Общество
Фото:Серкан Демитраш / РИА Новости

Вакцинация в Москве началась в декабре 2020 года, в первую очередь для работников здравоохранения и образования. 28 декабря, после специального одобрения Минздрава, прививать начали пожилых людей от 60 лет. С 4 января привиться могут работники банковской и бюджетной сферы. 13 января возможность вакцинироваться появилась у специалистов в сфере ИT и научных работников. В Москве работают 100 пунктов вакцинации, кроме того, действуют передвижные станции в некоторых торговых центрах.

Перейти от масштабной к массовой вакцинации поручил президент России Владимир Путин. Она началась 18 января.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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