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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID для пожилых

Жители Москвы старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию с начала следующей недели. По данным РФПИ, эффективность препарата среди пожилых участников испытаний составила более 90%
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Власти Москвы с 28 декабря откроют запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых людей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — заявил он.

При этом в Telegram-канале оперативного штаба сообщили, что пожилые люди смогут получить прививку с 28 декабря.

Запись на прививку от COVID-19 для пожилых откроется в Москве спустя два дня после того, как ее использование для граждан старше 60 лет одобрил Минздрав. Кампания по вакцинации стартовала в столице 5 декабря. Пока уколы ставят некоторым категориям населения из групп риска. Среди них медики, учителя, сотрудники музеев, транспорта и СМИ.

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Фото:Carlo Allegri / Reuters

С 28 декабря список категорий жителей Москвы, которые смогут получить прививку, будет расширен. С понедельника запись откроется для сотрудников правоохранительных органов, работников сфер ЖКХ и спорта, а также для волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале mos.ru, выбрав «Вакцинация от COVID-19» в выпавшем меню услуги «Запись к врачу». В прививочный пункт с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации, например справку с места работы.

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Для прививки используется вакцина «Спутник V», разработанная московским Центром им. Гамалеи. 24 декабря глава учреждения Александр Гинцбург объявил об окончании испытания препарата на лицах старше 60 лет. В Минздраве сообщили, что исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины. По данным РФПИ, эффективность препарата для возрастной группы старше 60 лет составила более 90%.

Собянин сообщил, что сделал прививку от коронавируса, в начале сентября. По словам мэра, он почти не почувствовал никаких побочных эффектов. «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах [нормы], так же, как иногда мы чувствуем [себя], когда прививаемся от гриппа», — рассказал он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
вакцинация коронавирус Москва Сергей Собянин
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