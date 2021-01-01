В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID для пожилых

Жители Москвы старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию с начала следующей недели. По данным РФПИ, эффективность препарата среди пожилых участников испытаний составила более 90%

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Власти Москвы с 28 декабря откроют запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых людей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — заявил он.

При этом в Telegram-канале оперативного штаба сообщили, что пожилые люди смогут получить прививку с 28 декабря.

Запись на прививку от COVID-19 для пожилых откроется в Москве спустя два дня после того, как ее использование для граждан старше 60 лет одобрил Минздрав. Кампания по вакцинации стартовала в столице 5 декабря. Пока уколы ставят некоторым категориям населения из групп риска. Среди них медики, учителя, сотрудники музеев, транспорта и СМИ.