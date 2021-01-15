На Красной площади заработает пункт вакцинации от коронавируса

ГУМ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ГУМе, на Красной площади, откроется пункт для вакцинации против коронавируса. Об этом заявила журналистам заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК. Пункт начнет работать с 17 января.

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того, чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сказала Ракова.

20 января начнут работать пункты во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, фудмолле «Депо» и Геликон Опере.

В торговых центрах «Океания», «Город» вакцинация начнется 20 января. Затем, с 27 января по 2 февраля, вакцинацию продолжат в «Саларисе» и «К-153», а с 3 по 9 февраля — в «Columbus» и «Калейдоскопе».