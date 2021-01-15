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На Красной площади заработает пункт вакцинации от коронавируса

ГУМ
ГУМ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ГУМе, на Красной площади, откроется пункт для вакцинации против коронавируса. Об этом заявила журналистам заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК. Пункт начнет работать с 17 января.

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того, чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сказала Ракова.

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20 января начнут работать пункты во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, фудмолле «Депо» и Геликон Опере.

В торговых центрах «Океания», «Город» вакцинация начнется 20 января. Затем, с 27 января по 2 февраля, вакцинацию продолжат в «Саларисе» и «К-153», а с 3 по 9 февраля — в «Columbus» и «Калейдоскопе».

По словам Раковой, горожан, которые проживают вблизи этих пунктов, будут уведомлять об их открытии и времени работы через СМС-сообщения.

«По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат», — добавила заместитель мэра.

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По ее словам, вакцинировать будут бесплатно. Справка с работы для прохождения вакцинации не понадобится — надо будет лишь назвать отрасль, в которое человек работает.

Прививать будут в порядке живой очереди с 10:00 до 21:00. Процедура займет примерно 40 минут: 10-15 на то, чтобы пройти медосмотр и сделать прививку, а затем еще 30 минут будет проходить поствакцинальный осмотр.

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вакцинация прививки коронавирус COVID-19 Москва Анастасия Ракова
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