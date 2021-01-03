В Москве к вакцинации от COVID допустили работников банков и бюджетников

Также в прививочной кампании теперь могут участвовать работники органов власти. Число допущенных к вакцинации групп населения таким образом выросло до 20. На 1 января прививку сделали 50 тыс. жителей Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве расширяется кампания вакцинации от коронавируса, теперь в нее будут входить работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он также напомнил, что прививочные пункты работают ежедневно и без выходных.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала 5 декабря. Число групп граждан, участвующих в ней, постоянно расширяется. С включением в нее бюджетников, сотрудников банков и органов власти, число таких групп достигло 20. В него входят работники сферы образования и культуры, сферы услуг, СМИ, соцслужб, органов охраны правопорядка, медучреждений, транспорта, торговли и другие.

Пока в Москве работают 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. В середине декабря появилась информация о том, что власти Москвы предложили присоединиться к прививочной кампании против коронавируса и частным клиникам.