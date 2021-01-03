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В Москве к вакцинации от COVID допустили работников банков и бюджетников

Также в прививочной кампании теперь могут участвовать работники органов власти. Число допущенных к вакцинации групп населения таким образом выросло до 20. На 1 января прививку сделали 50 тыс. жителей Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве расширяется кампания вакцинации от коронавируса, теперь в нее будут входить работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он также напомнил, что прививочные пункты работают ежедневно и без выходных.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала 5 декабря. Число групп граждан, участвующих в ней, постоянно расширяется. С включением в нее бюджетников, сотрудников банков и органов власти, число таких групп достигло 20. В него входят работники сферы образования и культуры, сферы услуг, СМИ, соцслужб, органов охраны правопорядка, медучреждений, транспорта, торговли и другие.

Пока в Москве работают 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. В середине декабря появилась информация о том, что власти Москвы предложили присоединиться к прививочной кампании против коронавируса и частным клиникам.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По состоянию на 1 января прививку успели сделать 50 тыс. жителей Москвы, а всего на нее записались более 100 тыс. По словам Собянина, в последние дни 2020 года число ежедневных записей на вакцинацию составляло более десятка тысяч. Мэр ожидает, что после Нового года активность жителей Москвы только возрастет.

Всего в России вакцину получили уже более 800 тыс. человек (по состоянию на 2 января). В регионы в общей сложности доставлено более 1,5 млн доз вакцины.

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Параллельно в стране стартовала выдача паспортов вакцинированных, их можно получить на портале «Госуслуги». Сейчас в такой паспорт включают сведения о поставленной прививке от коронавируса, но помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов допускал, что в него могут в будущем включать информацию и о других прививках.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
Сергей Собянин вакцинация коронавирус
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