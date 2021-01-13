Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян

Президент поручил подготовить необходимую для этого инфраструктуру и график вакцинации. По словам Голиковой, Россия готова к переходу к более широкой вакцинации населения с 18 января

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Об этом он сказал на совещании с правительством, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». «Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — призвал он.

Путин поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы. «Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к ней с понедельника, 18 января: «Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее».