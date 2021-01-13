Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
Стал известен сюжет сериала Amazon по «Властелину колец» Стиль, 16:37 Segezha Group ввела в эксплуатацию новую систему управления предприятием​ Пресс-релиз, 16:35 Как Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян. Видео Общество, 16:31 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 16:25 Япония исключила последнюю возможность для иностранцев попасть в страну Общество, 16:25 Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год Инвестиции, 16:23 В Шереметьево сел Airbus со сработавшим датчиком неисправности Общество, 16:22 Акции DPW взлетели на 16% после решения кредитовать под залог криптовалют Крипто, 16:19 Реформа процедуры банкротства юридических лиц: статус и ожидания Pro, 16:13 Эпоха гибких офисов: что будет дальше? Недвижимость, 16:11 Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске Общество, 16:11 Полиция объяснила визит в шаурмичную Stalin Doner в Москве Общество, 16:09 Менеджер Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором неинтересным для бойца Спорт, 16:08 Porsche назвал российские цены на юбилейный Boxster 25 Авто, 16:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян

Президент поручил подготовить необходимую для этого инфраструктуру и график вакцинации. По словам Голиковой, Россия готова к переходу к более широкой вакцинации населения с 18 января
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Об этом он сказал на совещании с правительством, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». «Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — призвал он.

Путин поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы. «Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — отметил он.

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире фразой «не удается задушить»
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к ней с понедельника, 18 января: «Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее».

По ее словам, несмотря на праздничные дни, вакцинация населения в стране шла и продолжается в плановом режиме. За три дня, с 11 по 14 января, в регионы будет поставлено около 600 тыс. доз препарата «и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена», пообещала Голикова.

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Вакцинация россиян препаратом «Спутник V», который создал Центр им. Гамалеи, стартовала в декабре 2020 года. Как сообщили разработчики, первый и второй этапы клинических испытаний доказали эффективность и безопасность. Сейчас препарат проходит третью фазу исследований на добровольцах. По словам Путина, опыт использования российского препарата доказывает, что он является лучшим в мире.

Первым регионом, где открылись прививочные центры, стала Москва. Изначально препарат был доступен сотрудникам сфер здравоохранения и образования, а также работникам социальных служб. Затем возможность сделать инъекцию получили работники транспорта, СМИ, научной сферы, телекоммуникаций, связи и ИТ и еще несколько категорий граждан. В других субъектах местным властям рекомендовали руководствоваться внутренней эпидемической ситуацией при выборе приоритетных категорий. 26 декабря Минздрав разрешил использование вакцины для людей старше 60 лет.

Голикова ранее говорила, что добровольная массовая вакцинация в стране стартует с 2021 года. Как уточнял глава Минздрава Михаил Мурашко, вакцинация «в больших объемах» начнется в январе—феврале.

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Путин вакцинация коронавирус
Материалы по теме
Санкт-Петербург получил новую партию вакцины от COVID-19
Общество
В клинике в Москве ответили на данные о доступности вакцины от Pfizer
Общество
Pfizer оценила возможность отдельной поставки вакцины в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter