В Москве начнется вакцинация первоочередников

С 5 декабря в столице начнется вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Первыми процедуру смогут пройти москвичи из групп риска. Например, медики, учителя и сотрудники городских социальных служб.

О том, что в Москве начнется массовая вакцинация, ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее он добавил, что на процедуру уже записались около 5 тыс. человек.

При этом глава города отметил, что расслаблять с борьбе с COVID-19 не стоит. Эпидемиологическая ситуация в городе остается неблагоприятной. Только за последнее сутки, по данным оперативного штаба, в Москве заболели 6 891 человек. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию выявили в более 632 тыс. москвичей.