Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Пентагон сообщил о выводе большинства американских военных из Сомали Политика, 01:40 Экоактивист vs экотеррорист: кто вы для планеты. Тест РБК и ДПиООС, 01:40 Театр Антона Чехова в Москве заявил о закрытии из-за нехватки средств Общество, 01:29 В Москве начнется вакцинация первоочередников Общество, 01:07 При столкновении легковушки и маршрутки под Тверью пострадали 11 человек Общество, 00:43 В ООН отреагировали на назначение Чубайса словами «с нетерпением ждем» Политика, 00:25 Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 00:15 Собянин попросил москвичей не расслабляться в борьбе с COVID-19 Общество, 00:09 Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперштаба Общество, 00:00 Станет ли «Спартак» единоличным лидером. Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек Общество, 04 дек, 23:31 Дума решила убрать ограничение для желающих уйти в Совфед экс-президентов Политика, 04 дек, 23:27 В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом Общество, 04 дек, 23:20 Как устроен хай-тек в мире финансов и трейдинга РБК и Refinitiv, 04 дек, 23:15
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве начнется вакцинация первоочередников

С 5 декабря в столице начнется вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Первыми процедуру смогут пройти москвичи из групп риска. Например, медики, учителя и сотрудники городских социальных служб.

В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

О том, что в Москве начнется массовая вакцинация, ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее он добавил, что на процедуру уже записались около 5 тыс. человек.

При этом глава города отметил, что расслаблять с борьбе с COVID-19 не стоит. Эпидемиологическая ситуация в городе остается неблагоприятной. Только за последнее сутки, по данным оперативного штаба, в Москве заболели 6 891 человек. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию выявили в более 632 тыс. москвичей.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус вакцинация Москва
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
Общество
За сутки в России от коронавируса умерли 569 человек
Общество
В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter