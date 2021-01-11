Власти Москвы допустили новые категории работников к вакцинации от COVID

C 13 января сделать прививку от коронавируса смогут ИТ-специалисты и работники сферы туризма

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве расширяется число групп населения, которые смогут участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин.

С 13 января будет открыта запись на прививку для работников следующих отраслей:

научные исследования и разработки

ИТ, телекоммуникации и связь

социальное обслуживание населения, которое осуществляют частные и некоммерческие организации

управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью

гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

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