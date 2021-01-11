Пандемия коронавируса , 11 янв, 15:09
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Власти Москвы допустили новые категории работников к вакцинации от COVID
C 13 января сделать прививку от коронавируса смогут ИТ-специалисты и работники сферы туризма
В Москве расширяется число групп населения, которые смогут участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин.
С 13 января будет открыта запись на прививку для работников следующих отраслей:
- научные исследования и разработки
- ИТ, телекоммуникации и связь
- социальное обслуживание населения, которое осуществляют частные и некоммерческие организации
- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью
- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.
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