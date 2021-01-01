В РФПИ оценили эффективность вакцины «Спутник V» для пожилых
Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет. Об этом сообщается в Twitter вакцины.
«Минздрав России одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет по итогам исследований, которые показали полную безопасность и эффективность более 90% для этой возрастной группы», — говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Минздрав по результатам клинических испытаний одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.