В РФПИ оценили эффективность вакцины «Спутник V» для пожилых

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство одобрило применение «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации от коронавируса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«Минздрав России одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет по итогам исследований, которые показали полную безопасность и эффективность более 90% для этой возрастной группы», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Минздрав по результатам клинических испытаний одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.

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