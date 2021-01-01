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Пандемия коронавируса ,  
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В РФПИ оценили эффективность вакцины «Спутник V» для пожилых

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство одобрило применение «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации от коронавируса
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«Минздрав России одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет по итогам исследований, которые показали полную безопасность и эффективность более 90% для этой возрастной группы», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Минздрав по результатам клинических испытаний одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.

Видео: Россия 24
Видео: Россия 24
Video

Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для пожилых
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Испытания вакцины «Спутник V» на пожилых людях начались в середине октября. В четверг Александр Гинцбург, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, сообщил, что испытания препарата на людях старше 60 лет завершились.

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что не сделал прививку от коронавируса, так как ее применение для возрастной категории граждан не было одобрено. Главе государства сейчас 68 лет.

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Ранее испытания вакцины «Спутник V» среди людей молодого и среднего возраста показали, что эффективность препарата составила как минимум 91,4%. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что это только низшая граница эффективности препарата.

Автор
Анастасия Курносова
вакцина коронавирус
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