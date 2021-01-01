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Пандемия коронавируса ,  
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Путин напомнил о готовности к сотрудничеству с другими странами по COVID

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Россия готова к взаимодействию с зарубежными партнерами для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19, которая опубликована на сайте Кремля.

«Россия в полной мере готова к самому широкому взаимодействию с зарубежными партнерами на противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным опытом профилактики и лечения», — говорится в телеграмме.

В телеграмме Путин сообщил о разработке в России эффективных тест-систем для диагностики коронавируса, а также напомнил о регистрации первых в мире вакцин от COVID-19.

«Решительного противодействия по-прежнему требуют и другие инфекции, представляющие серьезную опасность для миллионов людей», — добавил президент.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия начала поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» за границу в сентябре. Партии вакцины доставлены для проведения клинических испытаний в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ, Узбекистане и Индии, планируется начать испытания и в Аргентине. Партии вакцины были направлены в Венгрию и в Сербию. Сама Россия примет участие в испытаниях китайской вакцины в количестве 8 тыс. добровольцев. В Китае вакцину разработала компания CanSino Biologics.

В середине ноября Путин сообщил о поставке свыше 1 млн тестов на коронавирус более чем в 40 стран мира. Президент отметил, что поставки выполняются и будут выполняться на безвозмездной основе.

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Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям проводится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Цель мероприятия — укрепление международного сотрудничества по борьбе с инфекцией и научный обмен по противодействию инфекционным болезням.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Владимир Путин вакцины
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