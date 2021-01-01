Путин напомнил о готовности к сотрудничеству с другими странами по COVID

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Россия готова к взаимодействию с зарубежными партнерами для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19, которая опубликована на сайте Кремля.

«Россия в полной мере готова к самому широкому взаимодействию с зарубежными партнерами на противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным опытом профилактики и лечения», — говорится в телеграмме.

В телеграмме Путин сообщил о разработке в России эффективных тест-систем для диагностики коронавируса, а также напомнил о регистрации первых в мире вакцин от COVID-19.

«Решительного противодействия по-прежнему требуют и другие инфекции, представляющие серьезную опасность для миллионов людей», — добавил президент.