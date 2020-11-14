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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о готовности России к борьбе с COVID-19 с другими странами

Ученый готовит образцы для исследования и разработки вакцины против коронавируса (COVID-19)
Ученый готовит образцы для исследования и разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

России есть что предложить в борьбе с пандемией коронавируса и она открыта для совместной работы с другими странами, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания 15-го Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции. Текстовая версия выступления опубликована на сайте Кремля.

«Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке. Нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями», — заявил глава государства.

Он напомнил, что в России зарегистрировано уже две вакцины против коронавирусной инфекции, «на подходе — третья». Десятки стран уже хотят «наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов», отметил Путин.

«Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — добавил он.

По словам президента, Россия продолжит предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики COVID-19, в том числе безвозмездно. Более 40 стран получили уже свыше миллиона российских тестов.

Песков сообщил об отношении Путина к российским вакцинам от COVID-19
Общество
Владимир Путин

Путин, выступая на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября, заявил, что Россия готова бесплатно предоставить свою вакцину сотрудникам всемирной организации. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил президента за «щедрое предложение».

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Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что некоторые его коллеги заинтересовались предложением Путина сделать прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». «За мной ходят коллеги, которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — рассказал он. При этом дипломат отметил, что Россия не собирается «ни за кем здесь со шприцем бегать» — вакцинация будет добровольной.

В августе Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и получившей название «Спутник V». В октябре в стране была зарегистрирована вторая вакцина, разработкой которой занимался новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В ноябре Путин сообщил, что в скором времени пройдет регистрацию третья вакцина от коронавируса, созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

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Источник: JHU
Данные по миру i

На днях во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что российская вакцина «Спутник V» может быть включена в перечень рекомендуемых препаратов от COVID-19, если она будет отвечать требованиям.

Владимир Путин коронавирус
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