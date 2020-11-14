Путин заявил о готовности России к борьбе с COVID-19 с другими странами

Ученый готовит образцы для исследования и разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

России есть что предложить в борьбе с пандемией коронавируса и она открыта для совместной работы с другими странами, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания 15-го Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции. Текстовая версия выступления опубликована на сайте Кремля.

«Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке. Нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями», — заявил глава государства.

Он напомнил, что в России зарегистрировано уже две вакцины против коронавирусной инфекции, «на подходе — третья». Десятки стран уже хотят «наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов», отметил Путин.

«Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — добавил он.

По словам президента, Россия продолжит предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики COVID-19, в том числе безвозмездно. Более 40 стран получили уже свыше миллиона российских тестов.