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Политтехнолога Собчак выпустили из Белоруссии после звонка Помпео

Виталий Шкляров
Виталий Шкляров (Фото: Vitali Shkliarov / Facebook)

Политтехнологу Виталию Шклярову разрешили выехать из Белоруссии. Он уже покинул территорию республики и уехал в США. Об этом рассказал РБК его адвокат Антон Гашинский.

«Следствие еще не закончено, уголовное дело продолжается. Мы написали ходатайство, в котором просили разрешить ему выезд из Республики Беларусь, это ходатайство было удовлетворено, и он выехал», — рассказал он.

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Политика
Виталий Шкляров

Защитник добавил, что Шкляров уехал, чтобы навестить свою жену и сына, а также поправить здоровье. В США он пройдет полное медицинское обследование. Позднее он намерен вернуться в Минск.

По словам Гашинского, политтехнолог смог покинуть республику благодаря звонку госсекретаря США Майкла Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который состоялся 24 октября. «Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — добавил он.

Адвокат рассказал о сломанном пальце у находящегося в СИЗО Шклярова
Общество
Виталий Шкляров

Виталия Шклярова арестовали в Гомеле 29 июля — незадолго до президентских выборов. Позднее его доставили в Минск, где обвинили в организации массовых беспорядков. По версии следствия, он пытался сделать это в рамках дела оппозиционера Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты и мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая участвовала в выборах. В штабе политика информацию о сотрудничестве со Шкляровым опровергли.

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В Минске Шклярова отправили в СИЗО. Там, по словам адвоката, его допрашивали и проводили другие следственные действия. Свою вину политтехнолог отрицал и неоднократно жаловался на условия содержания. 19 октября его выпустили из изолятора под личное поручительство координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского.

В Белоруссии выпустили из СИЗО бывшего политтехнолога Собчак
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Виталий Шкляров <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 144px; top: 42px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Шкляров в разное время работал политтехнологом в штабах канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы, кандидата в президенты Берни Сандерса, а также бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. В 2018 году он работал с журналисткой Ксенией Собчак, когда она выдвигала свою кандидатуру на пост президента России.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, они продолжаются до сих пор. Оппозиция и протестующие не признали результаты ЦИК, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов. Они требуют отставки президента, проведения повторных выборов и прекращения насилия в отношении митингующих. Лукашенко считает митинги провокацией Запада.

Экс-политтехнолог Собчак пожаловался на условия содержания в СИЗО
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Виктор Шкляров

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах. В ходе протестов лидеры регулярно созванивались. В результате одного из таких разговоров Путин пообещал белорусскому коллеге сформировать резервный отряд силовиков для урегулирования протестов, если они выйдут из-под контроля.

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