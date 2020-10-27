Политтехнолога Собчак выпустили из Белоруссии после звонка Помпео

Виталий Шкляров (Фото: Vitali Shkliarov / Facebook)

Политтехнологу Виталию Шклярову разрешили выехать из Белоруссии. Он уже покинул территорию республики и уехал в США. Об этом рассказал РБК его адвокат Антон Гашинский.

«Следствие еще не закончено, уголовное дело продолжается. Мы написали ходатайство, в котором просили разрешить ему выезд из Республики Беларусь, это ходатайство было удовлетворено, и он выехал», — рассказал он.

Защитник добавил, что Шкляров уехал, чтобы навестить свою жену и сына, а также поправить здоровье. В США он пройдет полное медицинское обследование. Позднее он намерен вернуться в Минск.

По словам Гашинского, политтехнолог смог покинуть республику благодаря звонку госсекретаря США Майкла Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который состоялся 24 октября. «Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — добавил он.