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Адвокат рассказал о сломанном пальце у находящегося в СИЗО Шклярова

У политтехнолога Виталия Шклярова, находящегося в минском СИЗО, высокая температура, ему отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. Также у него сломан палец. Об этом РБК рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Шклярову стало плохо 8 сентября, температура поднялась до 39, появился озноб и жар. Политтехнолога перевели на постельный режим. По его словам, он мог заразиться коронавирусом от одного из сокамерников. «У него в это время началась карусель в камере — менялись сокамерники каждый день. В том числе были наркоманы, убийцы, насильники. Специально подселили троих курящих, хотя знают, что Виталий не курит», — рассказал Гашинский.

Шклярову отказываются делать какие-либо обследования. Когда его состояние стало критическим, Шклярову дали ибупрофен. По словам адвоката, перелом пальца у политтехнолога подтвердили в СИЗО, но отказались с этим что-то делать.

РБК направил запрос в пресс-службу СК Белоруссии.

Ранее Шкляров неоднократно жаловался на условия содержания в СИЗО. Он сравнил условия своего содержания с ГУЛАГом. Кроме того он написал письмо, в котором рассказал о том, как скучает по своему сыну, и о пытках.

Шклярова задержали в Гомеле в конце июля, а затем доставили в Минск. Его обвиняют в организации и подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).

В разное время Шкляров работал в избирательных штабах канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и телеведущей Ксении Собчак.

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Теги: Белоруссия, СИЗО, условия содержания
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