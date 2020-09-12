Адвокат рассказал о сломанном пальце у находящегося в СИЗО Шклярова

У политтехнолога Виталия Шклярова, находящегося в минском СИЗО, высокая температура, ему отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. Также у него сломан палец. Об этом РБК рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Шклярову стало плохо 8 сентября, температура поднялась до 39, появился озноб и жар. Политтехнолога перевели на постельный режим. По его словам, он мог заразиться коронавирусом от одного из сокамерников. «У него в это время началась карусель в камере — менялись сокамерники каждый день. В том числе были наркоманы, убийцы, насильники. Специально подселили троих курящих, хотя знают, что Виталий не курит», — рассказал Гашинский.

Шклярову отказываются делать какие-либо обследования. Когда его состояние стало критическим, Шклярову дали ибупрофен. По словам адвоката, перелом пальца у политтехнолога подтвердили в СИЗО, но отказались с этим что-то делать.

РБК направил запрос в пресс-службу СК Белоруссии.

Ранее Шкляров неоднократно жаловался на условия содержания в СИЗО. Он сравнил условия своего содержания с ГУЛАГом. Кроме того он написал письмо, в котором рассказал о том, как скучает по своему сыну, и о пытках.