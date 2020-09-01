Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 12:13
Меркель ответила на угрозы сенаторов США из-за «Северного потока-2» Политика, 22:29 Уходящий из «Локомотива» Миранчук предложил фанатам болеть за новый клуб Спорт, 22:15 Задержанных в Минске журналистов оставят в милиции до утра Общество, 22:13 Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве бизнесмена в Татарстане Общество, 22:09 Умер актер Борис Клюев Общество, 21:54 ЦСКА наказали на ₽100 тыс. за семь желтых карточек в матче с «Ахматом» Спорт, 21:50 Экс-политтехнолог Собчак пожаловался на условия содержания в СИЗО Политика, 21:47 МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии Политика, 21:39 СК показал видео с места убийства бизнесмена из Татарстана Общество, 21:29 Российский хоккеист перешел из «Колорадо» в СКА Спорт, 21:23 Экспертиза не нашла оправдания терроризма в словах экс-профессора ВШЭ Общество, 21:23 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 21:03 Суд в Москве отказался пустить дочь Захарченко в изъятую квартиру Общество, 20:59 Рядом с офисом президента Украины задержали мужчину с гранатой Общество, 20:56
Политика ,  
0 

Экс-политтехнолог Собчак пожаловался на условия содержания в СИЗО

Виктор Шкляров
Виктор Шкляров (Фото: gudkovd / Twitter)

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела Сергея Тихановского, пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО и невозможность быть с семьей 1 сентября. Его письмо предоставил РБК адвокат Шклярова Антон Гашинский.

«Меня продолжают регулярно обыскивать. Воспитывать. И светом, и камерой узкой в пять шагов, и короткими железными нарами, и холодной водой, и диетой, и душем раз в неделю, и непрекращающимся столбом сигаретного дыма весь день в затхлой пыточной», — говорится в письме.

Также в письме Шкляров выразил сожаление в связи с тем, что не сможет проводить сына 1 сентября в школу. «Я сижу в СИЗО, хотя должен был быть с ним», — написал он.

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом
Политика
Виталий Шкляров

Ранее Шкляров сравнил условия заключения с ГУЛАГом. «Когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Надолго. Словно какая-то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ», — заявил политтехнолог. По его словам, его лишили любой связи с внешним миром: он не может получать и отправлять писем своей семье, а также посадили в «бетонный карцер метр на метр».

Шклярова задержали в Гомеле в конце июля, а затем доставили в Минск. Он обвиняется в организации и подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии). 

Виталий Шкляров в разное время работал в избирательных штабах канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и телеведущей Ксении Собчак.
 

Теги: арест, письмо, Белоруссия
Материалы по теме
Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом
Политика
Минск обвинил бывшего политтехнолога Собчак в организации беспорядков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter