Экс-политтехнолог Собчак пожаловался на условия содержания в СИЗО

Виктор Шкляров (Фото: gudkovd / Twitter)

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела Сергея Тихановского, пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО и невозможность быть с семьей 1 сентября. Его письмо предоставил РБК адвокат Шклярова Антон Гашинский.

«Меня продолжают регулярно обыскивать. Воспитывать. И светом, и камерой узкой в пять шагов, и короткими железными нарами, и холодной водой, и диетой, и душем раз в неделю, и непрекращающимся столбом сигаретного дыма весь день в затхлой пыточной», — говорится в письме.

Также в письме Шкляров выразил сожаление в связи с тем, что не сможет проводить сына 1 сентября в школу. «Я сижу в СИЗО, хотя должен был быть с ним», — написал он.

Ранее Шкляров сравнил условия заключения с ГУЛАГом. «Когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Надолго. Словно какая-то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ», — заявил политтехнолог. По его словам, его лишили любой связи с внешним миром: он не может получать и отправлять писем своей семье, а также посадили в «бетонный карцер метр на метр».

Шклярова задержали в Гомеле в конце июля, а затем доставили в Минск. Он обвиняется в организации и подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).

Виталий Шкляров в разное время работал в избирательных штабах канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и телеведущей Ксении Собчак.

