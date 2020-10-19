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В Белоруссии выпустили из СИЗО политтехнолога Шклярова

Виталий Шкляров
Виталий Шкляров (Фото: Катерина Преснецова / Flickr)

Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО в Белоруссии, сообщает «Новая газета». Об этом изданию сообщили политолог Юрий Воскресенский, поручившийся за Шклярова, и адвокат задержанного Антон Гашинский.

Шклярова освободили под личное поручительство политолога и координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который, в свою очередь, вышел из СИЗО после встречи с Александром Лукашенко.

Шклярова задержали в Гомеле в конце июля, а затем доставили в Минск. Его обвиняют в организации и подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии). В разное время Шкляров работал в избирательных штабах канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и телеведущей Ксении Собчак.

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев
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