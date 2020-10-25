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Помпео попросил Лукашенко выпустить политтехнолога Шклярова из Белоруссии

Помпео призвал Лукашенко разрешить Шклярову, который является гражданином США, выехать из Белоруссии. Ранее политтехнолога выпустили из СИЗО, где он провел более двух месяцев. Его обвиняли в организации беспорядков
Виталий Шкляров
Виталий Шкляров (Фото: Катерина Преснецова / Flickr)

Госсекретарь США Майкл Помпео во время телефонных переговоров попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко разрешить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию республики. Об этом сообщил Госдепартамент, передает в Twitter корреспондент CNN при ведомстве Дженнифер Ханслер.

«Госсекретарь США Майк Помпео призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Белоруссии неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Белоруссии», — сообщила она.

О том, что Лукашенко и Помпео провели телефонные переговоры, ранее сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. По его информации, госсекретарь США и президент Белоруссии «говорили о внутриполитической обстановке» в обеих странах, а также «о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь».

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Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Гомеле 29 июля — в преддверии выборов президента республики, которые прошли 9 августа. Оттуда его доставили в Минск, где политтехнологу предъявили обвинения в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, который находится под следствием. В штабе Тихановского утверждали, что политтехнолог на него не работал.

Шклярова отправили в СИЗО. По словам его адвоката, с участием политтехнолога проводились допросы, очные ставки и другие следственные действия. Сам Шкляров свою вину отрицал и впоследствии неоднократно жаловался на «невыносимые условия» содержания в следственном изоляторе.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами, среди которых был и Шкляров. Президент Белоруссии общался с оппозиционерами более четырех часов, чтобы «услышать мнения всех», сообщал «Пул первого». Участники переговоров не раскрыли детали беседы.

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На следующий день после этой встречи двух оппозиционеров — координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского и директора ИT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича — отпустили из СИЗО. 19 октября из изолятора вышел и Шкляров. Его выпустили под личное поручительство Воскресенского.

Шкляров в качестве политтехнолога в разное время работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак, которая выдвигалась на выборы президента России.

В день задержания Шклярова на украинском портале «Гордон» вышла его статья о президентских выборах в Белоруссии. В ней политтехнолог заявил, что «в течение месяца все кандидаты были последовательно разгромлены и выброшены из гонки», а уличные протесты, «вызванные таким беспределом», власти быстро разогнали.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Участники не согласны с результатами голосования, объявленными Центризбиркомом. По данным ЦИК, выборы с результатом 80,1% голосов выиграл Лукашенко, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Оппозиция обвинила власти республики в фальсификациях и потребовала отменить итоги выборов. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что фальсификации при результате 80% голосов невозможны. По его мнению, протестами в Белоруссии руководят с Запада.

Автор
Виктория Полякова
Майк Помпео Александр Лукашенко Белоруссия
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