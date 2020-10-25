Помпео попросил Лукашенко выпустить политтехнолога Шклярова из Белоруссии

Помпео призвал Лукашенко разрешить Шклярову, который является гражданином США, выехать из Белоруссии. Ранее политтехнолога выпустили из СИЗО, где он провел более двух месяцев. Его обвиняли в организации беспорядков

Виталий Шкляров (Фото: Катерина Преснецова / Flickr)

Госсекретарь США Майкл Помпео во время телефонных переговоров попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко разрешить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию республики. Об этом сообщил Госдепартамент, передает в Twitter корреспондент CNN при ведомстве Дженнифер Ханслер.

«Госсекретарь США Майк Помпео призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Белоруссии неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Белоруссии», — сообщила она.

О том, что Лукашенко и Помпео провели телефонные переговоры, ранее сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. По его информации, госсекретарь США и президент Белоруссии «говорили о внутриполитической обстановке» в обеих странах, а также «о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь».

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Гомеле 29 июля — в преддверии выборов президента республики, которые прошли 9 августа. Оттуда его доставили в Минск, где политтехнологу предъявили обвинения в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, который находится под следствием. В штабе Тихановского утверждали, что политтехнолог на него не работал.