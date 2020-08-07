Минск обвинил бывшего политтехнолога Собчак в организации беспорядков

Белорусскому политтехнологу Виталию Шклярову, долго работавшему за рубежом, в том числе и в России, предъявили обвинения в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского

Виталий Шкляров (Фото: Vitali Shkliarov / Facebook)

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Белоруссии в конце июля, предъявили обвинения, об этом сообщил РБК его адвокат Антон Гашинский. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).

По словам Гашинского, Шклярова из Гомеля, где он был задержан, доставили в Минск, где и предъявили обвинения. Он был признан подозреваемым по уголовному делу в отношении Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, который сейчас также находится под следствием.

Шклярову избрана мера пресечения, он находился в СИЗО, проводились с его участием допросы, очные ставки, иные следственные действия, рассказал адвокат. «Сегодня, 7 августа, ему было предъявлено обвинение. Вину свою категорически Виталий Шкляров отрицает, считает, что это политически мотивированное решение было, о привлечении его к ответственности. Полагает, что его политически преследуют за острые комментарии относительно политической ситуации в Республике Беларусь и вокруг избирательной кампании», — заявил адвокат.

Гашинский утверждает, что на Шклярова во время нахождения в СИЗО «постоянно оказывалось психологическое воздействие». «Постоянные придирки к нему по разным поводам, начиная от того, что неправильно заправлена кровать, до того, что он сидит не в тех местах и плохо побрит. Из-за них он постоянно в стрессе, также ему угрожают применением карцера на десять суток», — заявил РБК адвокат.

Официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области не ответила на звонки РБК.