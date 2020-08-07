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Минск обвинил бывшего политтехнолога Собчак в организации беспорядков

Белорусскому политтехнологу Виталию Шклярову, долго работавшему за рубежом, в том числе и в России, предъявили обвинения в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского
Виталий Шкляров
Виталий Шкляров (Фото: Vitali Shkliarov / Facebook)

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Белоруссии в конце июля, предъявили обвинения, об этом сообщил РБК его адвокат Антон Гашинский. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии).

По словам Гашинского, Шклярова из Гомеля, где он был задержан, доставили в Минск, где и предъявили обвинения. Он был признан подозреваемым по уголовному делу в отношении Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, который сейчас также находится под следствием.

Шклярову избрана мера пресечения, он находился в СИЗО, проводились с его участием допросы, очные ставки, иные следственные действия, рассказал адвокат. «Сегодня, 7 августа, ему было предъявлено обвинение. Вину свою категорически Виталий Шкляров отрицает, считает, что это политически мотивированное решение было, о привлечении его к ответственности. Полагает, что его политически преследуют за острые комментарии относительно политической ситуации в Республике Беларусь и вокруг избирательной кампании», — заявил адвокат.

Гашинский утверждает, что на Шклярова во время нахождения в СИЗО «постоянно оказывалось психологическое воздействие». «Постоянные придирки к нему по разным поводам, начиная от того, что неправильно заправлена кровать, до того, что он сидит не в тех местах и плохо побрит. Из-за них он постоянно в стрессе, также ему угрожают применением карцера на десять суток», — заявил РБК адвокат.

Официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области не ответила на звонки РБК.

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Виталий Шкляров в качестве политтехнолога в разное время работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак, которая выдвигалась на выборы президента России.

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В штабе белорусского политика Сергея Тихановского, по делу которого проходит политтехнолог, утверждали, что Шкляров на него не работал. «Он не работал на Тихановского. Абсолютно. Можете посмотреть его интервью — он говорил уже, что не работает на Сергея Тихановского. И у нас в штабе никто не слышал о том, чтобы он работал у него. Может быть, когда-то контакты с Тихановским у него и были, но об этом никто не знает, и я не думаю, что он бы отказывался их признавать», — говорила РБК пресс-секретарь супруги политика Светланы Тихановской Анна Красулина. После ареста мужа Тихановская сама выдвинулась на выборы и стала единым кандидатом от оппозиции.

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<p>Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова, кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель штаба Цепкало Вероника&nbsp;Цепкало (слева направо)</p>

В день задержания Шклярова, 29 июля, на украинском портале «Гордон» была опубликована его статья о президентских выборах в Белоруссии. Шкляров описывал ситуацию в стране так: «В течение месяца все кандидаты были последовательно разгромлены и выброшены из гонки <...>. Все уличные протесты, вызванные таким беспределом, были быстро разогнаны». Тем не менее Тихановский утверждал, что на фоне опасений массовой фальсификации итогов голосования и задержания кандидатов «у проголосовавших граждан не останется другого выхода, кроме как идти на улицы, чтобы мирно защитить свои голоса».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

Авторы: Артем Афонский, Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, политтехнолог
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