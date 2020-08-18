Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями. Об этом говорится в заявлении от имени Шклярова, которое передал его адвокат Антоном Гашинским (его опубликовали «Эхо Москвы» и «Новая газета»).

«Как и всякий человек, посмевший критиковать авторитарные режимы, я понимал, что зарекаться от тюрьмы не стоит. Но когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Надолго. Словно какая-то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ», — заявил, со слов адвоката, политтехнолог.

По словам арестованного, его «пока не бьют», но пытаются сломать, используя «махровые лагерные методы».

Самым страшным Шкляров назвал отсутствие связи с внешним миром. Он рассказал, что не может получать и отправлять письма родным.