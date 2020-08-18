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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями. Об этом говорится в заявлении от имени Шклярова, которое передал его адвокат Антоном Гашинским (его опубликовали «Эхо Москвы» и «Новая газета»).

«Как и всякий человек, посмевший критиковать авторитарные режимы, я понимал, что зарекаться от тюрьмы не стоит. Но когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Надолго. Словно какая-то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ», — заявил, со слов адвоката, политтехнолог.

По словам арестованного, его «пока не бьют», но пытаются сломать, используя «махровые лагерные методы».

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Задержание протестующих в Минске

Самым страшным Шкляров назвал отсутствие связи с внешним миром. Он рассказал, что не может получать и отправлять письма родным.

«Один раз после встречи с адвокатом, после попытки передать письмо матери и жене, завели в комнату, раздели полностью, догола, и обыскивали с пристрастием — не спрятал ли я где-нибудь клочок бумажки», — рассказал Шкляров.

Потом его посадили в «бетонный карцер метр на метр» — так называемый «стакан».

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«Для духовного окормления» в камере поставили телевизор, который показывает «три главных белорусских канала, где идут особые душеспасительные белорусские программы» «про надои и уборку зерновых», продолжил арестованный.

По его словам, принять душ разрешается раз в неделю, «туалет в камере — у всех на виду». При этом заключенных каждый день заставляют бриться, в противном случае — карцер, рассказал Шкляров.

«После первого же бритья на лице пошло воспаление. На следующий день заставляют бриться опять, хотя ничего не отросло! Раздражение усиливается. Вызвал врача — тот сказал, что «воспаление видит, но сделать ничего не может», мол, не положено не бриться. Устав!» — сказал он. Шкляров также пожаловался, что не может выспаться.

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Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва

Шклярову предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии). Он был задержан в Гомеле в конце июля, затем его доставили в Минск.

Виталий Шкляров в разное время работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, телеведущей Ксении Собчак.

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков 14 августа заявил, что над задержанными на протестах в стране никто не издевался.

Теги: Белоруссия, арест, политтехнолог
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