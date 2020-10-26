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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко заявил о невозможности введения нового режима самоизоляции

Фото:Максим Шипенко / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенко / EPA / ТАСС

Весенний сценарий закрытия страны на карантин не актуален, поскольку сейчас имеется понимание того, как лечить коронавирусную инфекцию. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Как в марте — всю страну закрыли и два месяца ничего не делали — этого, конечно, делать уже нельзя. У нас есть полное понимание, как лечить (больных коронавирусом. — РБК), как выявлять, и, самое главное, у нас есть средства защиты», — сказал Онищенко.

По его словам, правительство должно придерживаться точечных ограничительных мер.

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Накануне бывший главный санитарный врач спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к концу года. При соблюдении всех санитарных мер спад может произойти гораздо раньше, отмечал он. Также окончанию эпидемии может поспособствовать массовая вакцинация населения.

В конце марта президент России Владимир Путин трижды выступил с обращениями к гражданам, в которых объявил о введении нерабочих дней. Также президент призвал граждан по возможности оставаться дома на самоизоляции. Режим нерабочих дней действовал в стране до середины мая. Однако режим самоизоляции и пропусков в Москве продолжал действовать до 9 июня.

Осенью власти заявляли, что не намерены вновь вводить карантин. Об отсутствии необходимости новых ограничений 14 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала эпидемиологическую ситуацию в стране управляемой.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

карантин Геннадий Онищенко
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