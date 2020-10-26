Онищенко заявил о невозможности введения нового режима самоизоляции

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Весенний сценарий закрытия страны на карантин не актуален, поскольку сейчас имеется понимание того, как лечить коронавирусную инфекцию. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Как в марте — всю страну закрыли и два месяца ничего не делали — этого, конечно, делать уже нельзя. У нас есть полное понимание, как лечить (больных коронавирусом. — РБК), как выявлять, и, самое главное, у нас есть средства защиты», — сказал Онищенко.

По его словам, правительство должно придерживаться точечных ограничительных мер.

Накануне бывший главный санитарный врач спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к концу года. При соблюдении всех санитарных мер спад может произойти гораздо раньше, отмечал он. Также окончанию эпидемии может поспособствовать массовая вакцинация населения.