В Кремле заявили об ушедшем «на восток от Москвы» коронавирусе

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России остается довольно тяжелой, однако основной удар сейчас идет по регионам, а не столице. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы», — сказал он. Песков добавил, что борьба с распространением COVID-19 требует «энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент Владимир Путин получает всю информацию, связанную с коронавирусом.

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