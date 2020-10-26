Пандемия коронавируса , 26 окт, 12:54
0
В Кремле заявили об ушедшем «на восток от Москвы» коронавирусе
Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России остается довольно тяжелой, однако основной удар сейчас идет по регионам, а не столице. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы», — сказал он. Песков добавил, что борьба с распространением COVID-19 требует «энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей.
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент Владимир Путин получает всю информацию, связанную с коронавирусом.
Материал дополняется