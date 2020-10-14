Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в России не требующей ограничений

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в России «управляема» и в новых ограничительных мерах нет необходимости, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она заявила в ходе совещания у президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала Голикова.

Материал дополняется