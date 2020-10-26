В России выявили рекордные 17 347 случаев COVID-19 за сутки

Это максимум с начала эпидемии. Предыдущий рекорд в 17 340 инфицированных регистрировали 23 октября. К традиционным регионам — лидерам заболеваемости прибавились Забайкалье и Архангельская область

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За минувшие сутки в России было выявлено 17 347 новых больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Показатель 26 октября обновил максимум суточных заражений с начала эпидемии: предыдущий рекорд был 23 октября — 17 340 человек. Всего в стране с начала эпидемии заболели 1,531 млн человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499). В топ-10 регионов с максимальным суточным приростом также входят: