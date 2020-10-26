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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили рекордные 17 347 случаев COVID-19 за сутки

Это максимум с начала эпидемии. Предыдущий рекорд в 17 340 инфицированных регистрировали 23 октября. К традиционным регионам — лидерам заболеваемости прибавились Забайкалье и Архангельская область
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За минувшие сутки в России было выявлено 17 347 новых больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Показатель 26 октября обновил максимум суточных заражений с начала эпидемии: предыдущий рекорд был 23 октября — 17 340 человек. Всего в стране с начала эпидемии заболели 1,531 млн человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499). В топ-10 регионов с максимальным суточным приростом также входят:

  • Нижегородская область (376),
  • Ростовская область (312),
  • Архангельская область (298),
  • Свердловская область (281),
  • Красноярский край (274),
  • Воронежская область (272),
  • Забайкальский край (234).

За сутки в России от коронавируса умерли 219 человек
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Умерли от коронавируса за последние сутки 219 человек. Вылечились более 7,5 тыс. человек.

Ранее 26 октября американский Университет Хопкинса сообщил, что количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 43 млн человек. Последний миллион заболевших появился всего за два дня — 42 млн инфицированных регистрировали 24 октября.

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Бывший глава Роспотребнадзора первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко считает, что спад заболеваемости в России начнется в ноябре 2020 — январе 2021 года.

Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 43 млн
Общество
Фото:Darrian Traynor / Getty Images

По его словам, улучшить эпидемиологическую обстановку в стране поможет соблюдение всех санитарных предписаний: сохранение дистанции, ношение средств индивидуальной защиты, мытье рук, укрепление иммунитета.

В то же время врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков предсказал, что COVID-19 останется на долгие годы. «В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — заявил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия эпидемия
Материалы по теме
В Москве за сутки обнаружили более 5,2 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
За сутки в России от коронавируса умерли 219 человек
Общество
Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 43 млн
Общество
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