В России выявили рекордные 17 347 случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России было выявлено 17 347 новых больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Показатель 26 октября обновил максимум суточных заражений с начала эпидемии: предыдущий рекорд был 23 октября — 17 340 человек. Всего в стране с начала эпидемии заболели 1,531 млн человек.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499). В топ-10 регионов с максимальным суточным приростом также входят:
- Нижегородская область (376),
- Ростовская область (312),
- Архангельская область (298),
- Свердловская область (281),
- Красноярский край (274),
- Воронежская область (272),
- Забайкальский край (234).