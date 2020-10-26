За сутки в России от коронавируса умерли 219 человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции умерли 219 человек, передает утром в понедельник оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество жертв COVID-19 в стране достигло 26 269 человек, следует из данных штаба.

При этом в Росстате с апреля по август насчитали более 45 тыс. смертей. Разрыв в статистике связан с тем, что ведомство включало и тех больных, у которых коронавирус подтвержден не был, но течение болезни ему соответствовало. Также в Росстате учитывали летальные исходы, когда человек умирал от сопутствующих заболеваний, чье обострение было вызвано COVID-19.

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