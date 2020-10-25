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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу года

Заболеваемость COVID-19 в России может пойти на снижение в ноябре 2020 — январе 2021 года. А при соблюдении всех противоэпидемических мер даже раньше. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, <...> тогда мы можем и закончить это [вспышку коронавируса] в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные, и все», — сказал он.

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По словам Онищенко, достичь такого результата можно путем соблюдения социальной дистанции, использования масок и перчаток, регулярной обработки руки и максимального перевода людей на удаленную работу.

Также, по мнению академика, купировать вспышку COVID-19 удастся с помощью массовой вакцинации населения.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что спад пандемии начнется в феврале-марте 2021 года, а в первой половине декабря эпидемиологическая обстановка только начнет стабилизироваться.

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По данным оперативного штаба, сейчас в России зафиксировано ухудшение ситуации с распространением коронавируса. За сутки в стране заболели более 16,5 тыс. человек, еще 296 пациентов умерли. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностировали у свыше 1,4 млн человек.

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