Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу года

Заболеваемость COVID-19 в России может пойти на снижение в ноябре 2020 — январе 2021 года. А при соблюдении всех противоэпидемических мер даже раньше. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, <...> тогда мы можем и закончить это [вспышку коронавируса] в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные, и все», — сказал он.

По словам Онищенко, достичь такого результата можно путем соблюдения социальной дистанции, использования масок и перчаток, регулярной обработки руки и максимального перевода людей на удаленную работу.

Также, по мнению академика, купировать вспышку COVID-19 удастся с помощью массовой вакцинации населения.